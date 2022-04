Vanessa Hudgens mener at have overnaturlige evner. Den 33-årige skuespillerinde påstår nemlig at kunne tale med ånder.

Faktisk er det okkulte blevet en hel »passion« for hende, som hun nu dyrker helhjertet. Det fortalte hun onsdag i sangerinden Kelly Clarksons talkshow 'The Kelly Clarkson Show'.

»Jeg har accepteret det faktum, at jeg ser ting og hører ting,« sagde Vanessa Hudgens og forklarede, hun har haft evnerne siden barnsben.

»Jeg lukkede på en måde ned for det et stykke tid, fordi det er skræmmende. Det ukendte er skræmmende. Men på det seneste fik jeg det sådan: 'Nej, det her er en gave, og noget jeg har evnen til at gøre, så jeg vil læne mig ind i det.«

Så det var netop, hvad hun gjorde.

'High School Musical'-stjernen er nemlig begyndt at udforske åndernes verden.

»For nylig udførte jeg min første rigtige paranormale undersøgelse med udstyr og det hele,« fortalte Vanessa Hudgens i talkshowet og forklarede, at en såkaldt »åndeboks« – der skulle kunne scanne radiofrekvenser, som ånder kan tale igennem – er hendes favoritudstyr.

Sådan én brugte hun, da hun og veninden Gigi for nylig sad på en kirkegård og hidkaldte ånden Sam, som dog desværre ikke gad sludre videre med dem.

Det er ikke første gang, at Vanessa Hudgens åbner op om sine spirituelle evner.

Eksempelvis fortalte hun helt tilbage i 2011 til People, at hun var blevet besøgt af en kvindelig ånd, da hun filmede 'Journey 2'.