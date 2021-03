Det er ikke meget information, der er kommet fra Kim Kardashian og Kanye West efter nyheden om, at de skulle skilles.

Men nu har mor Kris Jenner brudt tavsheden i et australsk radioprogram ifølge Daily Mail.

Da den 65-årige tv-personlighed blev spurgt om, hvordan det gik med de Kanye West og Kim Kardashian, virkede hun lettere optimistisk.

»Det vil altid være en svær tid at komme igennem. Der er mange børn involveret udover Kim og Kanye,« fortæller hun og fortsætter:

FILE PHOTO: Kim Kardashian and Kanye West attend the Vanity Fair Oscar party in Beverly Hills during the 92nd Academy Awards, in Los Angeles, California, U.S., February 9, 2020. REUTERS/Danny Moloshok/File Photo Foto: Danny Moloshok Vis mere FILE PHOTO: Kim Kardashian and Kanye West attend the Vanity Fair Oscar party in Beverly Hills during the 92nd Academy Awards, in Los Angeles, California, U.S., February 9, 2020. REUTERS/Danny Moloshok/File Photo Foto: Danny Moloshok

»Den gode ved vores familie er, at vi er der for hinanden, og vi støtter altid op om hinanden. Det, jeg allerhelst vil have, er, at alle er glade.«

Under hele det turbulente skilsmisseforløb har der været optagelser med det velkendte og verdenskendte 'Keeping up with the Kardashians'.

Derfor bliver Kris Jenner også spurgt ind til, om man får lov til at se nogle detaljer omkring forløbet i et finaleafsnit.

Det er ifølge Kris Jenner ikke afgjort endnu, men hun fortæller, at Kim Kardashian gerne ville have gjort det i stilhed, og selv gerne vil tale ud, når hun er klar.

Kim Kardashian og Kanye West begyndte at date i 2012, og de blev hurtigt forlovet i 2013, før de endte med at blive gift i maj 2014.

Siden da har de fire børn sammen North, Chicago, Saint og Psalm.

Det var det amerikanske medie TMZ, der tilbage i februar var de første der rapporterede, at Kim Kardashian officielt havde søgt om skilsmisse fra Kanye West.

Det er Kim Kardashians tredje skilsmisse. Hun har tidligere har været gift med Damon Thomas fra 2000 til 2004 og Kris Humphries fra 2011 til 2013. Det er Kanyes første skilsmisse.