Der har været spekuleret en del i, hvorfor Lasse Rimmer og Line Hoffmeyer mon brugte så meget tid sammen efter deres skilsmisse for et halvt år siden.

Men nu afslører sidstnævnte, at den 49-årige komiker og den 27-årige influencer atter er et par.

»Over julen blev Lasse og jeg kærester igen. Det har, for mig, været nogle modbydelige måneder uden ham omend meget sundt, lærerigt og tiltrængt for at havne det rigtige sted. Jeg er lykkeligere, end jeg har været i ufatteligt lang tid, og jeg gider aldrig nogensinde at undvære ham igen,« skriver Line Hoffmeyer i et opslag på Instagram.

Her kan man se parret flette fingre og holde om hinanden, mens også Lasse Rimmer har delt et billede på platformen - han af Line Hoffmeyers anmodning om at stå angivet som hans kæreste på Facebook.

Offentliggørelsen af den genfundne flamme kommer dagen efter, at parret mødte op sammen til premiere på filmen 'Vildmænd' og kaldte biografturen en »date« overfor den fremmødte presse.

Men onsdag ville de ikke svare på, hvorvidt de havde genoptaget romancen fra deres to års ægteskab.

»Jeg tror, vi tager den lidt med ro. Der er ikke så meget at sige. Tingene er meget, som de har været hele tiden, bortset fra at vi ikke bor sammen og ikke er gift,« lød det fra Lasse Rimmer.

I sidste måned satte parret nemlig i den grad gang i rygterne om, hvorvidt de var mere end bare venner, som de kaldte det efter skilsmissen.

Her tog de nemlig på en spontan nytårsferie sammen til Gran Canaria med Lasse Rimmers yngste datter Hedvig på 14 år.

En ferie, som de ikke ønskede at kommentere overfor B.T.

Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer blev gift i august 2019. To år efter annoncerede de, at de skulle skilles. Foto: LINDA KASTRUP Vis mere Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer blev gift i august 2019. To år efter annoncerede de, at de skulle skilles. Foto: LINDA KASTRUP

Men Lasse Rimmer fortalte i november, at det fraskilte par fortsat »kunne lide hinanden nok« til stadig at bruge tid sammen.

'Line og jeg har lagt os et fint, næsten smukt sted i midten. Vi hader ikke hinanden. Men vi har heller ikke begået en fejl ved at blive skilt,' skrev han i et opslag på Instagram.

Dengang i november havde et andet opslag – et billede af den 20 år yngre ekskone, som han spiste middag med på Michelin-restauranten Henne Kirkeby Kro – nemlig sat spekulationerne i gang omkring, hvorvidt parret stadig var sammen eller burde være det.

Men det afviste Lasse Rimmer og understregede, at både han og Line Hoffmeyer var enige om, at de ikke skulle være andet end venner.

»Når man kan enes om det, så kan man også dele gode oplevelser som to voksne mennesker, der har lært, hvad vi kan og ikke kan sammen. Vi kan godt spise fremragende mad i smukke omgivelser. Vi kan ikke være et par. Og at vi kan enes rigtig fint og kærligt om det, er jeg taknemmelig for,« lød det da fra komikeren.

Men hen over julen kom der altså nye boller på suppen, for nu er Lasse Rimmer og Line Hoffmeyer atter et par.