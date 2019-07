Rygterne om Ed Sheerans mulige bryllup har svirret længe.

Men nu har verdensstjernen endelig selv bekræftet de lykkelige omstændigheder.

Fredag udsendte den engelske hitmager nemlig et nyt album, og i den anledning besøgte han iHeart Radio til en snak om sine sange.

Det skriver People.

På nummeret 'Remember the name', der er lavet i samarbejde med Eminem og 50 Cent, synger Ed Sheeran blandt andet følgende tekst:

'Min kone går i rød, men ser bedre ud uden læbestift'.

Nummeret fik naturligvis iHeart Radio-vært Charlamagne Tha God til at spørge ind til Ed Sheerans personlige tekst, og her forklarer musikeren, at sangen faktisk blev skrevet, før han og Cherry Seaborn blev gift.

»Det var faktisk før, Cherry og jeg blev gift, og jeg vidste, at vi ville være gift, når sangen kom ud,« siger stjernen i radiointerviewet.

Vis dette opslag på Instagram Got myself a fiancé just before new year. We are very happy and in love, and our cats are chuffed as well xx Et opslag delt af Ed Sheeran (@teddysphotos) den 20. Jan, 2018 kl. 5.49 PST

Her fortæller den 28-årige stjerne også, at hans seneste hitsingle 'I Don't Care', som er lavet i samarbejde med Justin Bieber, også er inspireret af hans kone og det faktum, at både han og Bieber lige var blevet gift.

Sangen handler ifølge Sheeran om at være til en fest i musikbranchen med kvinden, man elsker, og være ligeglad med alt omkring en.

Ed Sheeran forklarer også i interviewet, at det faktisk var hans kone Cherrys idé at få Justin Bieber med ombord på nummeret.

Cherry Seaborn og Ed Sheeran mødte første gang hinanden som 11-årige, men indledte først et forhold tilbage i 2015, og i 2018 afslørede Ed Sheeran, at han havde friet til sin udkårne kort før nytår.