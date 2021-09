Det kom bag på mange, da Willie Garson den 21. september døde. Han blev kun 57 år.

Skuespilleren er blandt andet kendt for rollen som Standford Blatch, Carrie Bradshaws nære ven, i 'Sex and the City'-serien og de to film.

I første omgang var der ingen forklaring på, hvorfor eller hvordan livet sluttede så tidligt for den amerikanske skuespiller. Men nu har hans pårørende bekræftet dødsårsagen i en nekrolog, der er blevet offentliggjort i The New York Times.

Willie Garson døde af kræft i bugspytkirtlen.

Willie Garson sammen med 'Sex and the City'-kollegaerne, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall og Cynthia Nixon. Foto: CRAIG BLANKENHORN Vis mere Willie Garson sammen med 'Sex and the City'-kollegaerne, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall og Cynthia Nixon. Foto: CRAIG BLANKENHORN

I løbet af fire årtier Garson i over 300 tv-serier og mere end 70 film. I den rørende nekrolog skriver familien, at de altid vidste, at han var bestemt til skuespillerfaget.

Familien kalder ham en 'working actor', hvilket defineres som 'en skuespiller, der uden at opnå stjernestatus, har en lang og produktiv karriere, tjener bedre end anstændigt og opnår beundring fra sine jævnaldrende.'

Inden sin alt for tidlige død nåede Willie Garson at filme scener til den nye sæson af 'Sex and the City' med titlen 'And Just Like That' på HBO.

Kondolencerne fra kollegaerne strømmede ind, så snart dødsfaldet blev offentliggjort.

'Sikke en trist nyhed og et frygteligt tab for Sex and the City-familien. Vi kondolerer. Hvil i fred, kære Willie,' skrev Kim Cattrall, der spillede rollen som Samantha Jones i 'Sex and the City'.

Også Cynthia Nixon, som spillede Miranda Hobbes i serien, hyldede den afdøde skuespiller.

'Så dybt, dybt trist, at vi har mistet Willie Garson. Vi elskede ham allesammen og nød at arbejde sammen med ham. Han var altid sjov – både på skærmen og i det virkelige liv. Han var en kilde af lys, venskab og var indbegrebet af showbusiness. Han var dedikeret til sin profession – altid,' skrev hun på Twitter.

Willie Garson efterlader sig sønnen Nathen, som han adopterede i 2009.