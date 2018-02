Den britiske skuespillerinde Emma Chambers er død. Hun blev 53 år.

Det bekræfter hendes agentbureau over for BBC.



Herhjemme blev Emma Chambers måske mest kendt for sin fremtrædende birolle i den romantiske komedie 'Notting Hill' med Hugh Grant og Julia Roberts i hovedrollerne.

Her spillede hun karakteren Honey Thacker.

I Storbritannien var Emma Chambers dog også kendt for karakteren Alice Thinker i tv-serien 'The Vicar of Dibley' på BBC.

Emma Chambers afgik ved døden onsdag morgen af 'naturlige årsager', oplyser skuespillerindens agentbureau ifølge BBC.

'Emma skabte et væld af karakterer og har leveret et kæmpe stykke arbejde. Hun bragte latter og glæde til mange,' lyder det videre i meddelelsen fra agentbureauet.

Emma Chambers blev født i Doncaster i England. Hun blev uddannet skuespiller fra Webber Douglas Academy of Dramatic Art tilbage i 1980’erne.

Emma Chambers efterlader sig sin mand Ian Dunn, der også er skuespiller.