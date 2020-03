Efter en pause på to år vendte den amerikanske rapper Kanye West tilbage med sin seneste sko-kollektion med navnet Yeezy under modeugen i Paris mandag.

Det var dog ikke de nye designs, der endte med at løbe med opmærksomheden. Det gjorde derimod hans ældste datter, seksårige North West.

Det skriver Huffington Post og Time.

Mens modellerne gik op og ned ad catwalken, stod den lille pige nemlig på scenen med en mikrofon og fulgte i sin faders fodspor, da hun fik sin debut som rapper.

Oh my god North West performing at Yeezy is actually the best thing I’ve ever seen pic.twitter.com/38JsTHS9UP — Tyler McCall (@eiffeltyler) March 2, 2020

»Jeg har nye sko, de er virkelig søde,« sang hun blandt andet til stor jubel blandt publikum.

Halvvejs gennem hendes optræden dukkede hendes far - Kanye West - op ved siden af hende med et stort smil. Og der blev han resten af tiden.

Siden har flere kommenteret den unge piges optræden på det sociale medie Twitter:

'Oh my God! At North West optræder ved Yeezy er faktisk det bedste, jeg nogensinde har set,' skriver en bruger, mens en anden skriver:

'Kan vi lige tale om, hvordan North West har en sang? Jeg mener: Hvad kan hun ikke? Adopter mig.'

North West er den ældste datter af Kanye West og realitystjernen og iværksætteren Kim Kardashian West.

Udover North har parret også den fire-årige søn Saint, datteren Chicago på to og sønnen Psalm på knap et år.

Kanye West og Kim Kardashian West har dannet par siden 2012. De blev gift to år senere.