Tirsdag er det blevet offentliggjort, hvordan det står til for dele af den norske kongefamilies økonomi, og især et medlem skiller sig ud, nemlig prinsesse Märtha Louise.

Prinsessens indtjening er nemlig dalet markant.

Prinsesse Märtha Louise er kendt for at være meget åben om sit forhold til den spirituelle verden, og hun havde tidligere en 'engleskole', som hun kørte sammen med forfatter Elisabeth Nordeng. Makkerparret offentliggjorde dog i fjor, at de ville nedlægge skolen, som havde navnet 'Soulspring,' skriver norske Se og Her.

De to partnere har foruden skolen skrevet flere bøger sammen, men det hele stoppede i foråret, hvor prinsesse Märtha og sin forretningspartner havde sidste undervisningsdag.

Det var omkring samme tidspunkt, at prinsessen var begyndt at danne par med den amerikanske Durek Verrett, som kalder sig selv shaman. Kæresteparret er senere begyndt at tage på tourné sammen, hvor de holdt fredrag som 'The princess and the shaman.'

I dag kom det så frem, at prinsessens indtjening er faldet fra at være på 1,87 millioner kroner i 2017 til lidt mere end 600.000 kr. i 2018. Det kunne man se, da skattemyndighederne offentliggjorde det, der på norsk kaldes ligningstallene, som afslører alle skattepligtiges indkomst.

Tallene viste desuden, at prinsessen sidder på en millionformue, som i 2017 var på 4,9 millioner norske kroner, men som 'kun' var på to millioner sidste år.

Nogle af de valg, som den norske prinsesse har taget professionelt, har vakt stor debat i vores naboland. Det at hun brugte sin royale titel til at tjene penge blev stærkt kritiseret.

Hun valgte derfor i august at droppe brugen af sin titel i sin forretning, og hun kaldte selv beslutningen for 'en fejltagelse.'

Foruden opmærksomheden omkring brug af den royale titel, så har også prinsessens kærestes udtalelser været genstand for kritik. Han har nemlig påstået, at han kan kurere kræft, psoriasis og at han kan rense kvinder, hvis de har haft for mange sexpartnere.

Nogle af påstandene har desuden været årsag til, at Durek Verrett alligevel ikke kan få sin bog 'Spirit Hacking' udgivet af forlaget Cappelen Damm i Norge.

Prinsesse Märtha Louise siger, at den norske presse mobber hende og hendes kæreste.