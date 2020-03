Prinsesse Märtha Louise åbner op om den sorgproces, som hun og hendes tre døtre befinder sig i, efter at pigernes far, kunstner Ari Behn, døde.

Sammen med et billede af en krokus har prinsessen skrevet en tekst om sorgen og tiden efter den.

'Vi i vores lille familie er gået igennem - og gør det stadig - en hård tid efter Aris død. Den vanskeligste vi har været igennem. Helt fra jul, og selv før Covid-19 var et faktum, var vi i mørke bølgedale af sorg, og jeg måtte finde mit fodfæste alene i forælderrollen for tre skøre, smukke, sårbare, fine børn, som har brug for mig døgnet rundt,' lyder det i den norkse prinsesse Märtha Louises opslag.

Videre skriver hun om, at når hun tidligere er stødt på døden igennem sit liv, så har det været under andre onstændigheder.

Her ses Maud Angelica Behn, da hun flankeret af sin mor holdt tale ved sin fars bisættelse. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Her ses Maud Angelica Behn, da hun flankeret af sin mor holdt tale ved sin fars bisættelse. Foto: NTB SCANPIX

'Tidligere møder med døden har været af naturlige årsager. Og selvom døden nogle gange er kommet alt for tidligt, og selv om sorgprocessen har været ond, har den alligevel været fredfyldt. Afklaret. Det var den ikke nu, og det har gjort processen lang og sorgtung, og den vil selvfølgelig fortsætte sådan ind i fremtiden.'

Hun skriver dog, at der er håb på den anden side af den mørke tid. Også for folk generelt, som i disse tider er presset, da verden er ramt af en pandemi.

'For det slår mig gennem denne dybe sorgdal og med coronavirussens stærke tilstedeværelse på jorden oven i købet, at vi mennesker kan tåle rigtig meget,« lyder det videre i opslaget.

Sammen med ordene om sin egen, sine døtres, men også den svære situation verden står i, har hun lagt billedet af de blå krokus.

Vis dette opslag på Instagram I dag dukket de første vårtegnene opp i hagen her. Så vakre disse vårblomstene er som alltid spirer gjennom dødt løv. Vi i vår lille familie har gått gjennom - og går fremdeles gjennom - en hard tid etter Aris død. Den vanskeligste vi har vært gjennom. Helt fra jul og selv før Covid-19 var et verdens-faktum, var vi i mørke bølgedaler av sorg og jeg måtte finne fotfeste alene i foreldre-rollen for tre skjøre, vakre, sårbare, fine barn som trenger meg 24/7. Tidligere møter med døden har vært naturlige årsaker. Og selv om døden noen ganger har kommet alt for tidlig, og selv om sorgprosessen har vært vond, har den likevel vært fredfull. Avklart. Det var den ikke nå og har gjort prosessen lang og sorgtung og den vil selvfølgelig fortsette langt inn i fremtiden. Og nå når den verden vi kjente har snudd seg på hodet og alt er usikkert og hverdagen ny og med mer fysisk avstand, ser jeg hvor sårbare vi mennesker er. Men likevel sterke. For det har slått meg gjennom denne dype sorgdalen, og med Corona-virusets sterke tilstedeværelse på jorden i tillegg, at vi mennesker kan tåle veldig mye. Som disse krokusene som trosser frost og tæle for å blomstre. Mange kjemper hver dag på jobb for å redde menneskeliv og gjøre det beste for samfunnet. Og for dem er jeg uendelig takknemlig. Likevel vet jeg mange sliter hjemme, både med sorg for dem de har mistet eller er redde for dem de er glad i, angst for hva framtiden bringer og sliter med ensomhet eller kanskje har et utrygt hjemmemiljø. Hold ut. Det kommer en vår etter vinteren. En vår der verden igjen gir mening om enn kanskje på en ny måte. Vi kommer gjennom også dette. Ta inn de vakre vårtegnene. Dem kan du beundre helt alene og gir oss håp om at våren snart slår ut i full blomst. Et opslag delt af Märtha Louise (@iam_marthalouise) den 27. Mar, 2020 kl. 8.47 PDT

Hun nævner, hvordan de har overlevet frosten, og nu endnu en gang blomstrer.

Med dem spår hun forårets komme, som prinsessen lader være et symbol for, at lysere tider er på vej.

Ari Behn tog sig eget liv juledag sidste år. Han efterlader sig døtrene Maud Angelica, Emma Tallulah og Leah Isadora.

Ved hans bisættelse holdt den ældste datter, 16-årige Maud Angelica, en tale, som fik stor ros både i ind- og udland.