Han mangler nok ikke noget i forvejen, den kendte og meget succesfulde norske talkshowvært Fredrik Skavlan, men ikke desto mindre fortsætter pengene med at vælte ind i en lind strøm.

Sidste år blev et ekstremt indbringende et af slagsen for den 53-årige tv-mand, der kunne hente hele 18 millioner kroner i udbytte.

Det skriver det norske medie Dagens Næringsliv.

Ud over at køre sit talkshow 'Skavlan' hver fredag aften, som ifølge Finans samler op mod tre millioner seere ad gangen i Sverige og Norge tilsammen, investerer Fredrik Skavlan sine penge.

Et godt eksempel er den norske læringsplatform Kahoot. I slutningen af 2019 havde Fredrik Skavlans aktier i selskabet en værdi på 528.000 norske kroner. Siden er de steget med 50 procent og har nu en værdi på 780.000 kroner.

Det har været en medvirkende årsag til, at Fredrik Skavlan har hentet 18 millioner ud til sig selv i udbytte.

»Der har været akkumuleret overskud over flere år. I 2019 var der plads til udbytte, og derefter besluttede bestyrelsen at udbetale det,« siger Ole Johan Prytz, bestyrelsesformand for selskabet Fredrik Skavlan, til Dagens Næringsliv.

Han kalder også Kahoot – hvor Fredrik Skavlans aktier altså er på himmelflugt – 'ekstremt spændende'.