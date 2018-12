Det var en tydligt overrasket Marian Aas Hansen, der så sin udkårne, Zelimir Kulisic, gå på knæ midt under en koncert.

»Jeg så det simpelthen ikke komme. Ikke før han satte sig ned på knæ med sin guitar og hele pakken.«

Sådan lyder beskrivelsen fra den 43-årige norske sangerinde, som var godt i gang med at give en koncert i Kielferga i Norge 1. december.

Kæresten gik på knæ foran publikum og resten af bandet, skriver TV 2 Norge.

Det nyforlovede par har kendt hinanden i mange år og har spillet musik sammen længe, men det var først i sommer, at de udviklede varmere følelser for hinanden.

Siden da har de dannet par, men kærestetitlen fik altså ikke lov til at bestå ret længe, inden Zelimir Kulisic besluttede, at de to skal have papirer på hinanden.

Begge parter er meget lykkelige, men er også indstillede på, at ægteskabet er hårdt arbejde.

Det fortæller de, da de besøger den norske udgave af ‘Godmorgen Danmark’, nemlig ‘Godmorgen Norge’.