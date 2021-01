Groft bedrageri og hvidvaskning for 4,5 millioner norske kroner.

Det er, hvad Carl Aksel Jansen ifølge anklagemyndigheden har gjort sig skyldig i. Svindlen er sket systematisk, og han har brugt sin stjernestatus til at slippe afsted med det, lyder det.

Den 25-årige mand er nemlig et kendt ansigt hos vores naboer mod nord. Han har været med i to sæsoner af 'Paradise Hotel', og på Instagram følger mere end 50.000 personer med i hans liv i sus og dus.

Han har delt billeder af sig selv på lækre luksusferier, iført dyrt mærkevaretøj bag rattet i fede biler. Og det er altså samtidig med, at han de seneste fire ud af fem år har haft en indtægt på lige nøjagtig nul kroner ifølge de norske skattelister.

Den umiddelbart dyre livsstil fik norsk politi til at undre sig. Man begyndte at efterforske, og i september stod man så klar med en sigtelse.

I denne uge er man så kommet så langt i sagen, at anklagemyndigheden nu mener at kunne bevise, at Carl Aksel Jansen ikke har haft rent mel i posen.

Onsdag lå anklageskriftet således klar:

Han er tiltalt for flere tilfælde af groft bedrageri og hvidvaskning samt for to gange at have kørt bil under påvirkning af stoffer – i øvrigt på tidspunkter, hvor han var frakendt kørekortet.

I alt drejer det sig om svindel for 4,5 millioner norske kroner, hvilket svarer til omtrent 3,3 millioner danske.

Ifølge anklageskriftet er bedrageriet foregået således, at han har franarret tre mænd og tre kvinder deres personlige oplysninger og ved hjælp af disse lånt penge i deres navne.

»Forholdene er af systematisk og organiseret karakter. Anklagemyndigheden er af den overbevisning, at han har brugt sin status til at indynde sig hos ofrene,« forklarer anklager Andreas Kruszewski.

Og Carl Aksel Jansen benægter det ikke. I hvert fald erkender han sin skyld i de fleste af forholdene.

»Han er meget ked af den smerte, han har påført andre,« fortæller hans forsvarsadvokat, Petter Bonde, og tilføjer, at hans klient lige nu er i behandling for narkomisbrug.

Ifølge forsvareren er den tiltalte dog ikke enig i påstanden om, at han skulle have udnyttet sin stjernestatus i sagerne.

Petter Bonde vil dog ikke udtale sig om klientens relation til sagens forurettede.

Det er ikke første gang, Carl Aksel Jansen skal ind og varme anklagebænkens sæde.

Kort før han deltog i 'Paradise Hotel' første gang i 2015, blev han dømt for at have kørt bil, mens han var påvirket af narkotika.

To år forinden var han blevet dømt for at have benyttet sig af en falsk identitet samt besiddelse af narko.