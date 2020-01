En af Norges rigeste mænd var nytårsdag involveret i en trafikulykke, hvor han kørte en tre år gammel dreng ned.

Ulykken skete i Oslo ved 14.30-tiden. da den 91-årige rigmand ved navn Fred Olsen kørte ind i drengen med sin Tesla.

Det skriver NRK, som desuden beretter, at Fred Olsen efterfølgende er blevet sigtet for brud på færdselslovens paragraf 3. Heri lyder det, at 'trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre'.

»Der er ikke nogen mistanke om, at føreren har kørt i beruset tilstand. Føreren er sigtet, fordi hans førerret midlertidigt er frakendt, og hans kørekort er beslaglagt,« siger Ingelin Hauge fra Oslos anklagemyndighed til mediet.

Fred Olsen er den 23. rigeste person i Norge samt en af landets mest markante erhvervsmænd.

Han overtog familiens shippingvirksomheder, da han var blot 26 år gammel, og har tjent sin formue gennem olie- og gassektoren.

Ifølge det norske medie lyder hans formue på hele 8,90 milliarder norske kroner, hvilket svarer til omkring 6,57 milliarder danske kroner.

Mediet har været i kontakt med rigmandens sekretær, som bekræfter ulykken og bringer følgende udtalelse fra Fred Olsen:

»Jeg er uendeligt trist over, hvad der er sket, og jeg har siden hændelsen haft fokus på drengen. Jeg forstår - efter tæt og god kontakt med drengens nærmeste - at det efter omstændighederne går godt med ham.«

»Der kommer ikke yderligere kommentarer fra mig.«

I første omgang var meldingen fra politiet, at der var tale om mindre personskader i forbindelse med ulykken. Men redningsfolk på stedet vurderede efterfølgende skaderne til at være mere alvorlige, og derfor blev drengen kørt på skadestuen.

Ifølge Ingelin Hauge har drengen det dog godt igen.