Debatten har raset, siden den norske prinsesse Märtha Louise tog med sin kæreste 'shamanen' Durek Verrett på turné.

Nu har Märtha Louises bror, kronprins Haakon, udtalt sig i sagen.

»Det er sådan, at vi følger med i det, som der bliver sagt og skrevet. Det, vi ønsker, er at have en dialog med min søster, særligt om de dele, der handler om titulering og beskæftigelse,« siger han til det norske medie NRK.

Debatten har nemlig blandt andet kredset om, at Märtha Louise bruger sin titel som prinsesse til at fremme sin forretning.

Her ses M¨rtha Louise sammen med sin kæreste 'shamanen' Durek.. EPA/Carina Johansen NORWAY OUT Foto: Carina Johansen Vis mere Her ses M¨rtha Louise sammen med sin kæreste 'shamanen' Durek.. EPA/Carina Johansen NORWAY OUT Foto: Carina Johansen

Hun startede på sin turné med foredraget, der hedder 'the Princess and the Shaman: Activation Divinity'.

Foruden debatten om, hvorvidt Märtha Louise skulle frasige sig sin royale titel, så kommentererede Kronprinsen også på hendes angreb på pressen og deres arbejdsmetoder.

Ved et foredrag i Stavanger, som fandt sted mandag, startede hun seancen med at spørge de fremmødte, hvor mange der oplever pressen som irriterende. Derefter kom hun med en bøn til de fremmødte journalister.

»Ville du være komfortabel med, at hele dit liv var derude i pressen? Vil det være ok for dig? Selvom det er dit job, hvilket jeg respekterer, så har du et valg. Et valg om at have empati og medfølelse,« sagde hun ifølge den norske avis Dagbladet.

Men kronprins Haakon bruger andre mere rosende vendinger end sin søster, da journalist spørger ind til søsterens udtalelser.

»Kongehuset har et godt samarbejde med medierne. Pressen gør et vigtigt arbejde i det norske samfund.«

Den norske statsminister Erna Solberg udtaler til NRK, at hun mener, at det er den norske konges eget valg, hvordan sagen med prinsesse Märtha Louise og kærestens titler og virksomhed skal løses.

Prinsessens kæreste Durek Verrett er også blevet kritiseret for at sprede nogle falske idéer, når han siger, han med sine shaman-evner kan kurrere eksempelvis kræft.og psoriasis.