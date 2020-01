Fie Laursen har de seneste uger fået negativ opmærksomhed i danske medier, fordi hun har fået foretaget et i eksperters øjne unødvendigt indgreb på sine tænder, og fordi hun reklamerer for plasticoperationer.

Begge dele menes ifølge eksperter og andre influencere at have negativ indflydelse på hendes mere end 300.000 følgere, hvoraf mange er helt unge kvinder og piger.

Nu møder Fie Laursen også kritik fra Norge, hvor Forbrugertilsynet revser hende for at lave uetiske reklamer rettet mod de unge følgere. Det skriver NRK.

»Vi har vurderet det op imod de regler om uetisk reklame over for børn, der er i markedsføringsloven, og har konkluderet, at denne bestemmelse er brudt«, siger afdelingsdirektøren i Forbrugertilsynet, Tonje Skjelbostad, til mediet.

Fie Laursen er blevet foreholdt kritikken og svarer i en mail til NKR, at:

»I Danmark, hvor jeg er fra og bor, er det at poste om plastikkirurgi lige så normalt som at poste et foto af sin frokost.«

Årsagen til den norske myndigheds interesse for den danske influencer er, at hun i oktober måned i fjor hævdede, at hun var ved at flytte til Norge, og hun var tre gange i landet, angiveligt for at finde lejlighed.

Selv om hun senere droppede planerne vurderes det, at hendes reklamer og betalte partnerskaber på daværende tidspunkt var rettet mod norske forbrugere.

Fie Laursen bliver kaldt en dårlig rollemodel flere steder, efter hun blandt andet har reklamere for at få filet sine tænder ned og sat falske på. (Privatfoto) Foto: Privatfoto Vis mere Fie Laursen bliver kaldt en dårlig rollemodel flere steder, efter hun blandt andet har reklamere for at få filet sine tænder ned og sat falske på. (Privatfoto) Foto: Privatfoto

Kritikken kommer blandt andet på baggrund af et opslag, hvor Fie Laursen opfordrer sine følgere til at deltage i en konkurrence, hvor de kan vinde en operation på den tyrkiske klinik, hvor hun selv har fået foretaget en såkaldt brazilian buttlift.

I opslaget hagler kritikken ned over Fie Laursen fra både danske og norske følgere, men på den tyrkiske kliniks Instagramprofil kan man se, at mere end 1.000 personer har deltaget i konkurrencen, som slutter tirsdag.

Ifølge psykolog og direktør ved non-profit-organisationen Girl Talk, Anna Bjerre, skal man tage det alvorligt, når influencere laver den slags reklamer. Det påvirker nemlig i høj grad de unges selvbillede.

»Influencerne er garant for, hvad der er godt, og hvad der er skidt. De er forbilleder på godt og ondt, og der er ingen tvivl om, at det er noget, der påvirker de unge, når de deler løs af deres kosmetiske indgreb. Og det er en udfordring,« har hun tidligere sagt til DR.