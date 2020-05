Den norske stjernefotograf Olav Stubberud og Youtube-stjernen Eva Marisol Gutowski bekræfter nu, at de er i et forhold.

Det afslører 25-årige Eva Marisol Gutowski på sin Instagram-profil.

'Jeg ved ikke, hvornår det er det rigtige tidspunkt at fortælle hele verden, at du er forelsket, men jeg gætter på, at nu er det rigtige tidspunkt,' skriver hun til opslaget, hvor hun deler flere billeder af sig selv sammen med Olav Stubberud.

Og her er det strømmet ind med kommentarer og lykønskninger til parret. Blandt andet er der en følger, der skriver: 'Jeg er så glad for, at du er glad. Du fortjener alt den kærlighed'

I don't know when the "right time" is to tell the world you're in love, but i guess it's right now!

Også Olav Stubberud har på Instagram delt billeder af Eva Marisol Gutowski. Han er dog lidt mere kryptisk omkring forholdet end den 25-årige youtuber er.

Til opslaget skriver han: 'Da jeg fik billederne tilbage fra fremkaldelse var det game over.'

Den 28-årige Olav Stubberud har været fotograf for nogle af verdens største stjerner, og han har blandt andet været turnéfotograf for popstjernen Justin Bieber.

Eva Marisol Gutowski har over 11 millioner følgere på sin Youtube-kanal og hele 7,4 millioner følgere på Instagram. Derudover er hun også skuespiller, og hun har skrevet bogen 'My Life as Eva: The Struggle is Real'