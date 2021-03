»Ufrivillig parodi på Danmark, aldrende mænd og kriminalitet.«

Det norske medie VGs anmelder har ikke meget tilovers for sæson to af 'Sommerdahl'. Én ud af seks stjerner kan det blive til for den danske serie.

Men det er nu ikke noget, der rører hovedrolleindehaveren Peter Mygind, da B.T. snakker med ham.

»Sådan er det med kunst. Nogle bliver begejstrede, og nogle bliver skuffede,« fortæller skuespilleren, som har været 38 år i branchen, og fortsætter:

Peter Mygind, Laura Drasbæk og André Babikian i 'Sommerdahl'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2 Vis mere Peter Mygind, Laura Drasbæk og André Babikian i 'Sommerdahl'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

»Da jeg lavede serien 'Nikolaj og Julie', var der også et par anmeldere, som hadede det hele, men vi vandt en jo en Emmy i sidste ende,« griner Peter Mygind, der understreger, at man ikke skal tage kritikken til sig.

Udover at kalde serien for en parodi, mener anmelderen også, at 'Sommerdahl' er en alt for idyllisk afspejling af dansk kriminalitet i Helsingør.

Konkret beskriver han seriens afspejling af den sjællandske by, som en »det danske turistkontor kun kan gå og drømme om, da det nærmest er god reklame«.

Anmelderen, som har set de første to afsnit af sæson to, skriver også, at selvom påsken 2021 for mange måske vil være den længste nogensinde, er den ikke lang nok til, at det er værd at bruge tid på 'Sommerdahl'.

Peter Mygind ser dog serien som en stor succes efter premieren på sæson to.

»Helsingør, som vi optager i, er en smuk by, som også kommer til udtryk i serien. Da vi optog her til anden sæson, var der hollændere som tog til byen for at se os spille.«

»Så der er ingen tvivl om, at Helsingør får masser af besøg, når det hele åbner.«

Ifølge Peter Mygind gør det ikke det store, at der er nogle enkelte anmeldere, som ikke kan lide serien.

»Det er en krimiserie for hele familien, og alle på settet gør deres bedste for at levere. Det er vi stolte og lykkelige over, for det vigtigste i min øjne er, at folk gør deres bedste.«

Selvom det for Peter Mygind mest af alt handler om, at alle gør det godt, har danskerne trods alt taget godt i mod anden sæson af 'Sommerdahl'.

Makkerparret André Babikian og Peter Mygind som Flemming Torp og Dan Sommdahl i 'Sommerdahl'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2 Vis mere Makkerparret André Babikian og Peter Mygind som Flemming Torp og Dan Sommdahl i 'Sommerdahl'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Serien slog seerrekord på TV 2 Charlie i forbindelse med sæsonpremieren, som havde intet mindre end 709.000 seere.

Dermed blev afsnittet TV 2 Charlies mest sete premiere nogensinde og tog rekorden fra 'Mercur', som havde seertal på 691.000.

Og det er ikke kun i Danmark, at serien har succes.

For i lande som Holland, Tyskland, Norge og Sverige er der ifølge Peter Mygind mange 'Sommerdahl'-fans. Alene i Holland følger 800.000 med i serien.

Her fik serien også primetime sendetid på den store tyske kanal ZDF i forbindelse med sæson et.

Den store opmærksomhed i Europa kan Peter Mygind godt mærke i sin hverdag.

Da B.T. fanger skuespilleren på telefonen, sidder han og læser tyske fanbreve. Og det er ikke kun fysiske breve, som Peter Mygind får.

Han modtager også megen positiv feedback på sine sociale medier.

Skuespilleren afslører også, at hvis succesen fortsætter, er planen at levere endnu en efterspurgt sæson.

»Hvis tredje sæson får grønt lys, skal vi bare i gang med at levere, så vi kan lave en ny god sæson.«