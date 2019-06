Niels 'Noller' Olsen - kendt som den ene halvdel af 'Brødrene Olsen' - har haft en mindre hjerneblødning og aflyser alt til og med august.

»Noller har fået en lille hjerneblødning. Han er kommet hjem igen, men lægerne har anbefalet ham, at han tager den med ro til begyndelsen af august.«

Sådan siger Brødrene Olsens manager, Steen Wittrock til Billed-Bladet.

Noller blev indlagt på hospitalet i forrige uge med noget, der først virkede som et maveonde på grund af noget hjertemedicin.

I begyndelsen forlød det, at den populære sanger var klar til at optræde igen, men det viste sig desværre, at hans tilstand var værre end først antaget.

Derfor kommer storebror Jørgen Olsen til at stå alene på scenen til brødrenes planlagte arrangementer i løbet af sommeren.

Noller går blandt andet glip af koncerten med sir Cliff Richard 21. juni på Gram Slot i Sønderjylland og dagen efter på Valdemars Slot på Tåsinge.

Manager Steen Wittrock siger til Billed-Bladet, at Niels 'Noller' Olsen trods hjerneblødningen stadig kan tale.

Han har dog brug for tid til at komme til hægterne igen.

Det er ikke første gang, Noller døjer med helbredsproblemer.

For tre år siden gennemgik han en stor hjerteoperation, hvor han fik en mekaniske hjerteklap. Siden har han fået en pacemaker.

»Jeg har været plaget af arytmi (uregelmæssig hjerterytme) og har haft en kronisk alt for høj hvilepuls. 100 i stedet for de 60, den helst skal være. Det hæmmer ikke de aktiviteter, jeg er i gang med på en normal dag, men føles mest som en form for ubehag. Jeg har fået en såkaldt maze-hjerteoperation. Den foretages gennem lysken, og så får man ført noget op til det venstre hjertekammer, der skal sørge for at bringe min puls ned og fjerne arytmien,« sagde han til B.T. efter operationen.