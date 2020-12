Noller synger. Den velkendte stemme klinger klart og tydeligt gennem mobiltelefonen. Han er fanget i en tidslomme. Som han drømmer sig tilbage til.

»Hold kæft, hvor har jeg lyst til at komme ud at spille lidt. Det har jeg virkelig,« siger han helt glad. Og tilføjer så med anderledes alvor i stemmen: »Det er jo ikke sikkert, at det kan blive til noget, men nøj, hvor kunne jeg godt tænke mig det.«

Det var i sensommeren sidste år, at den ene halvdel af den berømte duo Brødrene Olsen måtte vinke farvel til sit lange musikalske liv, da han fik konstateret kræft.

Tilmed en særlig sjælden afart af sygdommen. En lymfom, som sad i hjernen. Lægerne gav ham to til fire år. Maks.

»Jeg var tæt på at dø to gange,« siger 65-årige Niels 'Noller' Olsen konstaterende.

»Da jeg blev indlagt, gav de mig noget speciel kemo, som var meget voldsomt. Jeg skulle have haft seks gange, men fik kun to en halv. For ellers ville jeg dø af det,« forklarer han om den behandling, der akut blev iværksat på Herlev Hospital sidste efterår, hvor han nærmest var reduceret til en grøntsag. Ude af stand til at tale eller gå.

»De satte mig i gang med et forløb, der var dødhårdt. De sprøjtede så mange mærkelige stoffer ind i mig. Det var noget værre noget,« siger han stille.

»Otte måneder lå jeg på hospitalet. Jeg kunne ikke gå. Og jeg tabte 20 kilo på den tur. Og selv om det var klædeligt, var det også meget alvorligt.«

Noller og Jørgen Olsen har dannet musikalsk parløb i over 50 år. Foto: Mogens Flindt

»Så selvfølgelig tænker jeg på døden. Og det er meget voldsomt at tænke tilbage på, at jeg har prøvet at dø to gange. Men samtidig frygter jeg den ikke, for jeg kom til et andet sted, og der var meget smukt. Derfor tror jeg ikke, at der er grund til at frygte noget,« siger han med smil i stemmen. Og har faktisk god grund til at være glad.

En af grundene er den førnævnte tidslomme, som Noller for en stund er landet i, og som har tændt for drømmene. Nemlig den nye dokumentar om brødrenes liv og karriere, som TV 2 Charlie viser 9. december.

Den fortæller historien om mere end 50 års musikalsk parløb med broderen Jørgen, som for alvor blev skubbet i gang i 1965 med børnegruppen The Kids.

Danmarks yngste popgruppe blev The Kids kaldt. Noller var kun otte år, da de blev dannet. Foto: Privat/TV 2 Charlie

»Hold kæft, hvor var vi gode,« siger Noller stolt om The Kids. »Jeg kan huske, at vores forældre ikke var meget for det. Jeg skulle have klaret min realeksamen først.«

Han griner, synger nogle strofer fra et gammelt hit. Bliver igen mindet om, hvor meget han savner at optræde.

»Jeg vil hurtigst muligt ud at spille. Hvis jeg kan.«

Men selv om det nok er tvivlsomt, om det kommer til at ske, er der endnu et par gode grunde til at se lyst på tilværelsen.

»Der er ikke noget kræft i mig overhovedet. Der er simpelthen ikke noget at finde,« siger han helt glad.

»Det er fandeme den største julegave at få, det kan jeg godt sige dig. Hold da kæft, mand,« lyder det fra en lettet Noller, som efter mere end et år ud og ind af hospitaler og genoptræningscentre er ved at være godt træt af dét miljø.

»Lige nu er jeg på et genoptræningshjem, for jeg har fået epilepsi, som gør, at jeg ryster meget. Måske skyldes det, at lymfomen har trykket på hjernen. Men for det meste er det i hvert fald til at leve med.«

»Men 10. december kommer jeg ud. Der får jeg lov til at komme hjem nogle dage, og jeg glæder mig så meget til at hygge med familien,« siger Noller, som bor i en totalt istandsat gammel kaserne i Jægersborg i Nordsjælland med sin kone Kirsten.

Jublen ville ingen tage, da Brødrene Olsen i 2000 vandt Eurovision med 'Fly on the Wings of Love'. Her modtager de folkets hyldest foran Tivoli efter triumfen i Stockholm. Foto: Linda Kastrup

»Jeg har været så meget væk, at jeg næsten ikke kender mit hjem. Det er helt fremmed for mig. Så det bliver dejligt at være der igen,« siger Noller, som i første omgang må nøjes med at flyve på kærlighedens vinger hjemme hos Kirsten i fem dage. Men han håber, at det går så godt, at det kan forlænges.

Ligesom han også håber, at han kan gøre lægernes dødsdom til skamme.

»Som jeg siger i dokumentaren, tror jeg på seks år mere. Det gør jeg godt nok. Men altså, den sygdom er bare svær at tackle. Så jeg kan pludselig få et tilbagefald med cancer. Men lige nu er alt godt,« fortæller han glad.

'To brødre – én karriere' kan ses på TV 2 Charlie og TV 2 Play 9. december klokken 20.35.