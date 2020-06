Det går fremad for Niels 'Noller' Olsen, efter han i december fortalte, at han formentlig kun havde to til fire år tilbage at leve i.

Eurovision-legenden er nemlig ikke længere bundet til en kørestol, men har dog fortsat brug for et gangstativ eller en rollator for at komme rundt, fortæller hans storebror, Jørgen Olsen, til Se & Hør.

Den 70-årige sanger kan desuden oplyse, at hans 66-årige lillebror ikke har haft det så godt som nu, siden han fik sin kræftdiagnose sidste år.

'Noller' har derfor genfundet glæden ved en gammel hobby, billedkunst, og han ønsker nu at få noget ud af hver eneste dag - inden for de rammer, hans helbred tillader.

Brødrene Olsen, alias Jørgen Olsen (th) og Niels Olsen, modtager bl.a. blomster for deres overbevisende sejr med sangen'Smuk som et stjerneskud' ved det danske Melodi Grand Prix 2000 februar 19, 2000 i Cirkusbygningen i København. Foto: NILS MEILVANG Vis mere Brødrene Olsen, alias Jørgen Olsen (th) og Niels Olsen, modtager bl.a. blomster for deres overbevisende sejr med sangen'Smuk som et stjerneskud' ved det danske Melodi Grand Prix 2000 februar 19, 2000 i Cirkusbygningen i København. Foto: NILS MEILVANG

»Det er rigtig fint, at han kan sidde der og male nogle gode billeder og få brugt sine pensler. Det viser jo overskud, og det er noget, han ikke skal ud at rejse med,« siger Jørgen Olsen til Se & Hør.

Niels 'Noller' Olsen fortalte i december, at han havde fået konstateret kræft i hjernen og havde fået at vide af lægerne, at han kun havde to til fire år tilbage at leve i.

Som den ene del af Brødrene Olsen har han leveret musik til danskerne i fem årtier og vundet Eurovision i 2000 med sangen 'Fly On the Wings Of Love'. Men sygdommen har betydet, at han nu har måttet indstille sin karriere.

Jørgen 'Noller' Olsen havde ellers troet, at han kun skulle lægge musikken på hylden for en stund, da han i maj sidste år blev ramt af en hjerneblødning og måtte aflyse alt. I mellemtiden spillede broderen Jørgen Olsen alle duoens koncerter alene.

Men det stod altså klart, at lillebroderen havde stået på scenen for sidste gang, da det blot tre måneder senere vist sig, at han havde udviklet kræft i hjernen.

»Det er klart, at man bliver trist og ked af det, når en, man har arbejdet med i omkring 50 år, bliver alvorligt syg,« fortalte hans manager, Steen Wittrock, til B.T. i december.

»Men livet må gå videre, og nu forsætter Jørgen solo og bærer på den måde faklen videre.«

Niels 'Noller' Olsen har levet et hårdt liv, siden han som 11-årig begyndte at spille musik med sin fire år ældre storebror.

Han har tidligere fortalt, bl.a. til Fyens.dk, hvordan han husker, han blev alkoholiker fra det sekund, han som 14-årig drak sig fuld for første gang og opdagede, hvor fri han pludselig følte sig.

Tre år senere slog han igennem som 17-årig musiker sammen med Jørgen Olsen, og herefter fulgte årevis med alkohol og misbrug af hash og stesolid, indtil han i 1997 gik i misbrugsbehandling.

Endnu tre år gik, og så vandt han sammen med sin bror først det danske Melodi Grand Prix med sangen 'Smuk som et stjerneskud' og siden det europæiske med oversættelsen 'Fly on the wings of love'.