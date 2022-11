Lyt til artiklen

Tobias Rahim har endnu engang fået danskernes opmærksomhed.

Torsdag debuterede den succesfulde popmusiker som forfatter med digtsamlingen 'Drømmene maler virkeligheden', og fredag er den straks strøget til tops på blandt andet Saxo.coms bestseller-liste.

Men er det så en god digtsamling?

Flere af de danske dagblades anmeldere kan ikke lade være med at fokusere på, at bogen først og fremmest også indeholder en lang række billeder af Tobias Rahims ædlere dele.

'Mere pik end poesi' lyder overskriften blandt andet i avisudgaven af Information, hvor anmelder Tue Andersen Nexø mener, at bogens tekster ikke kan leve op til billedsiden.

»De fleste af 'digtene' er ikke digte i nogen normal forstand, men mere skriblerier til højre og venstre. Det føles som at læse sig gennem en notesbog, der slet ikke er tiltænkt udgivelse,« lyder det blandt andet.

Weekendavisens anmelder Linea Maja Ernst mener, at teksterne lyder hen ad hans pophits, og at de er sjovt flabede i glimt, men tilføjer, at den naive skrivestil også bliver corny.

Hun stiller også spørgsmålstegn ved, om Politikens forlag, der udgiver bogen, overhovedet har redigeret i teksterne eller blot tænkt, at Tobias Rahims nøgne krop sælger uanset hvad og skriver så afslutningsvis:

»Jeg sidder og læser den med røde kinder og tænker: Ja, han ligner en gud. Men de tekster, de fungerer jo ikke. Og det er også lidt det samme billede igen og igen.«

Hverken Weekendavisen eller Information uddeler stjerner i deres anmeldelser.

Det gør Politiken, Jyllands-Posten og Berlingske til gengæld, og deres tre anmeldere er enige om, at Tobias Rahims digtsamling er fire ud af seks stjerner værd. (Hans seneste album fik i gennemsnit fem ud af seks stjerner)

Politikens Pernille Jensen kalder digtsamlingen for en flot 'coffee table'-bog, som i små glimt er ret sjov.

Hun hylder ham for at være en popstjerne, 'der sender på sin helt egen frekvens', men efterlyser også mere variation blandt billederne, hvor hun fremfor de mange nøgenbilleder hellere ville have været med 'behind the scenes' i hans popstjernetilværelse.

Jyllands-Postens Nicklas Freisleben Lund synes heller ikke, det er en rigtig digtsamling, men kalder det dog et 'veloplagt og glitterpunket stykke popkunst'.

»Nogle vil givetvis tale om en banal digtsamling eller en kalkuleret fanbog. Jeg vil kalde 'Drømmen' et stykke popkunst,« skriver han blandt andet.

Til sidst lyder det blandt andet rosende fra Berlingskes anmelder Søren Jacobsen Damm:

»Styrket i værket ligger primært i Rahims religiøse tanker og den interessante undersøgelse af en ny mulig væren, hvor der er plads til det sensible uden at modet, livskraften og individualiteten sygner hen.«

Anmelderen tilføjer, at han ikke håber, at 'Drømmene maler virkeligheden' bliver Tobias Rahims sidste digtsamling.

