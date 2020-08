Det har været en hektisk uge for sangerinden Miley Cyrus, der har delt afsløring efter afsløring om sit privatliv.

Afsløringerne fik sin spæde start, da den 27-årige hitmager bekræftede rygterne om, at hun og (eks)kæresten Cody Simpson er gået fra hinanden.

Få dage senere valgte Miley Cyrus så at fortælle offentligheden historien om, hvordan hun i tidernes morgen mistede sin mødom.

Det gjorde hun i et teaserclip for hendes nye podcast 'Call Her Daddy', hvor hun afslørede, at det var hendes eksmand, skuespilleren Liam Hemsworth, der tog hendes mødom, da hun var 16 år gammel.

Miley Cyrus' eksmand, den australske skuespiller Liam Hemsworth. Foto: VALERIE MACON Vis mere Miley Cyrus' eksmand, den australske skuespiller Liam Hemsworth. Foto: VALERIE MACON

»Jeg gik ikke hele vejen med en fyr, før jeg var 16, men jeg endte trods alt med at gifte mig med fyren,« siger Miley om sin seksuelle debut med 'Hunger Games'-stjernen Liam Hemsworth.

Men hvis Liam Hemsworth troede, at Miley Cyrus var færdig med at dele personlige detaljer fra deres tidligere forhold, så kan han godt tro om igen.

Senest har sangerinden nemlig netop udgivet en ny single, Midnight Sky, som indeholder et par gevaldige svinere af eksmanden. Svinere, som hun uddeler splitterravende nøgen i sin nye musikvideo.

Det skriver News.com.au.

Arkivfoto af Miley Cyrus og hendes eksmand, Liam Hemsworth. Foto: KYLE GRILLOT Vis mere Arkivfoto af Miley Cyrus og hendes eksmand, Liam Hemsworth. Foto: KYLE GRILLOT

'Det er lang tid siden, at jeg har haft det så godt her. Mange år forsvandt med mine hænder bundet i dine reb,' synger hun for eksempel i første vers.

'Men jeg var født til at løbe og tilhører ikke nogen,' fortsætter hun i omkvæddet.

Singlen indeholder ikke blot svinere af Liam Hemsworth. Miley Cyrus smider også skuespilleren direkte ind under bussen med noget nær voldsom kraft.

Der har nemlig længe floreret rygter om, at Liam Hemsworth lider af et alkohol- og stofmisbrug, hvilket angiveligt skulle være en af hovedårsagerne til bruddet mellem de to.

Miley Cyrus seneste eks, den australske sanger Cody Simpson. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Miley Cyrus seneste eks, den australske sanger Cody Simpson. Foto: ANGELA WEISS

Og dette bekræfter Miley Cyrus nærmest i sangen, hvor hun synger følgende:

'I det mindste skal jeg ikke skjule mine røde øjne, som du skal.'

Miley Cyrus var gift med den nu 30-årige Liam Hemsworth i under et år.

De to mødtes i 2008, da Miley Cyrus var 16 år. Parret blev gift i december 2018 og gik fra hinanden i august 2019.

Miley Cyrus med bloggeren Kaitlynn Carter, som hun datede kortvarigt. Foto: DIGGZY / SplashNews.com Vis mere Miley Cyrus med bloggeren Kaitlynn Carter, som hun datede kortvarigt. Foto: DIGGZY / SplashNews.com

Bruddet fik stor omtale verden over, fordi der få timer efter, at bruddet blev officielt, florerede billeder af Miley Cyrus, som kyssede med en kvindelig blogger ved navn Kaitlynn Carter.

Romancen mellem Miley Cyrus og Kailynn Carter var dog yderst kortvarig, da sangerinden kort tid efter fandt sammen med den australske sanger Cody Simpson.

Et forhold, der holdt et lille års tid, og som altså sluttede for nyligt.

