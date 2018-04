Den danske topmodel Nina Agdal er ganske aktiv på det sociale medie Instagram, hvor 1,7 millioner følger hendes gøren og laden.

Og senest har dem, der synes om Nina Agdal fra et æstetisk synspunkt, fået en ekstra bonus. Hun har nemlig fået taget sig et nøgenbillede - formentlig af kæresten.

Den 26-årige dansker, der har base i Miami, USA, skriver:

'Når lyset og kæresten er nuttet, 'you gotta do what you gotta do'.'

Se billedet her:

When the light and your boyfriend are cute, you gotta do what you gotta do Et opslag delt af Nina Agdal (@ninaagdal) den 2. Apr, 2018 kl. 7.30 PDT

Opslaget har i skrivende stund fået over 100.000 'likes' på Instagram.

Nina Agdal er opvokset i Hillerød, inden hun blev 'opdaget' og startede karrieren som model. Hendes flotte udseende har siden hen skaffet hende jobs for blandt andet Victoria's Secret og Sports Illustrated Swimsuit Issue. Sidstnævnte var hun på forsiden af i 2014. To år forinden vandt hun titlen som 'Swimsuit Rookie of the Year'' i Sports Illustrated.