For mere blufærdige sjæle er morgenkaffen nok røget i den gale hals, da den altid direkte rapper Nikoline lancerede nyt nummer og video fredag.

Den 32-årige musiker har nemlig sat sig for at tage et opgør med brug-og-smid-væk-kulturen på nummeret 'Gourmet', som blev lanceret med en vild musikvideo med sex i fokus.

Og særligt ét aspekt af sex ønsker kunstneren at sætte fokus på, lyder det fra hende.

I en mail til B.T. forklarer hun, hvad hun vil sige med videoen:

Foto: Pressefoto: Manuel Alberto Claro. Vis mere Foto: Pressefoto: Manuel Alberto Claro.

'Med videoen vil jeg vise, at vi er frie. At seksualiteten er mangfoldig, og at de feminine og maskuline kræfter findes i os alle sammen. Videoen udfolder det kvindelige begær på en måde, som jeg synes har manglet, og som er autentisk for mig.'

I det nye nummer rapper hun 'jeg er gourmet', hvilket i teksten bliver sat op som det modsatte af brug-og-smid-væk-kulturens onder. Til spørgsmålet om, hvordan hun vurderer sit eget virke til at høre i gourmet-kategorien, lyder svaret:

'Der er i hvert fald mange, som reagerer efter kun at have set få sekunder overfladisk, og som så ikke opdager alle de mange nuancer, der ligger i mine værker. At der er mulighed for at opleve og debattere noget større end like- og dislike-reaktioner.'

Nikoline ses have sex i sin nye video. Man ser hende og de andre medvirkende i fuld figur, og der er ikke lagt skjul på noget.

Og netop dér gemmer sig en vigtig pointe. Nemlig en af de allervigtigste debatter lige nu, slår rapperen fast.

'Det er måske det allervigtigste lige nu. Vi er ved at smadre hele verden med vores overforbrug af discount. Ikke kun fysisk og psykisk. Det efterlader os med en eksistentiel kvalme og tomhed. Kvinders seksualitet kan, er og må alt og kan ikke reduceres og tæmmes af undertrykkelse og forsøg på at kommercialisere det sanselige.'

Tidligere har Nikoline, som har det fulde navn Nikoline Vicic Rasmussen, også skabt røre med en anden af hendes videoer. Eksempelvis kom nummeret 'Flertallet er dumme' ud i 2017, og her var det ikke sex, men vold, der vakte furore.

I videoens start kan man se den hårdtslående rapper tage ladegreb på en pistol, mens Lars Løkke Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt og flere andre politikeres ansigter er sat på skydeskiver.

Foto: Pressefoto Vis mere Foto: Pressefoto

I den forbindelse lød det fra DFs side, at man mente det var ulovligt. Noget, Københavns Politi dog senere vurderede, ikke var tilfældet.

Hun har også tidligere på nummeret 'Sut min klit' taget et opgør med stereotyper, og det blev en antisexistisk tilføjelse til soundtracket på filmen 'Ditte og Louise'.

Nikoline lægger sjældent en finger imellem, når hun kritiserer det etablerede samfund. Denne gang må kulturministeren finde sig i at stå for skud, da linket til hjemmesiden med sexvideoen hedder Joy-Mogensen.dk.

'Joy har haft svært ved at prioritere kunsten, så jeg hjælper hende lige. Selv tak!' forklarer Nikoline om den reference.

Rapperen har dog også andre evner end at ramme rytmen og provokere folk i videoer. Hun har både en kandidat i fysik og er uddannet klassisk guitarist fra Syddansk Musikkonservatorium.

Nu skal tiden så vise, om 'Gourmet' skal være med til at bygge videre på hendes succes som provokatør - og musiker.