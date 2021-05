»Jeg tror, at det, seerne fik at se i fjernsynet søndag, var et resultat af en familiefar, der ikke havde været ude at fulde sig i lang tid og muligvis havde glemt at koordinere sit alkoholindtag med det faktum.«

Ordene kommer fra en grinende Nikolaj Stokholm. Han var under årets 'Zulu Awards' en af dem, der tiltrak sig lidt ekstra opmærksomhed.

Da han og holdet bag 'Verdensmænd' blev udråbt som vinder af 'Årets originale tv-program', væltede han nemlig bagover på sin stol, hvorefter Bo 'Lydmand' Brønnum fulgte ham op på scenen i ren bodyguard-stil.

I et Instagram-opslag beskriver han, at den høje promille muligvis skyldes det forgangne år, der ikke har budt på lige så mange awards-show og andre festlige lejligheder.

'Jeg har testet det – og NEJ – vi kan ikke tåle den samme mængde bajere som før corona,' skriver Nikolaj Stokholm efterfulgt af en grinesmiley.

Der blev heller ikke lagt fingre imellem, da B.T. fangede Nikolaj Stokholm i telefonen mandag.

Hvordan var det at se i fjernsynet? Krummede du tæer?

»Nej, det gjorde jeg egentlig ikke. Jeg grinede meget, da jeg så det. Jeg tror, at alle har prøvet noget lignende. Det er ikke, fordi jeg fortryder min opførsel eller aftenen som helhed.«

Nikolaj Stokholm måtte have hjælp til at komme på benene igen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Nikolaj Stokholm måtte have hjælp til at komme på benene igen. Foto: Martin Sylvest

Havde du opfattelsen af, at lidt flere gik til den end normalt?

»Jeg havde opfattelsen af, at folk havde savnet at komme ud – ligesom jeg – og det resulterede nok i, at folk var lidt mere fulde end normalt.«

Hvad synes du om aftenen som helhed?

»Det var en fantastisk aften. Jeg havde mere følelsen af, at jeg var til koncert, end jeg var til et awardshow. Så var det selvfølgelig også fedt at være med til at vinde en pris,« afslutter Nikolaj Stokholm.

Årets originale tv-program blev'Verdensmænd'. 'Zulu Awards' i K.B. Hallen torsdag 29. april 2021. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021). Foto: Martin Sylvest Vis mere Årets originale tv-program blev'Verdensmænd'. 'Zulu Awards' i K.B. Hallen torsdag 29. april 2021. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021). Foto: Martin Sylvest

Han var ikke alene om at blive ramt af de våde varer. Også Thomas Blachman havde fået noget til ganen, inden han indtog scenen, da han og Martin Jensen vandt prisen for årets par.

»Jeg er den største tv-legende. Jeg har stiv pik,« lød det blandt andet i hans takketale.

Denne, Nikolaj Stokholms optræden og resten af showet har siden søndag fået stor opmærksomhed på sociale medier, hvor flere bemærker det tilsyneladende store alkoholindtag ved festivitassen.

Flere af dem til Zulu awards har da vidst fået en ordentlig skid på gennem showet

'Har alle til 'Zulu Awards' bare været spritstive? Elsker det,' tilføjer en anden

Det var dog ikke alle, der var lige begejstrede for den tendens.

'Kan man ikke skrue ned for serveringen, indtil uddelingen af priserne er overstået …,' lyder det fra en tredje bruger.

Fra TV 2s side er man dog tilfreds med at have fået skabt festlig stemning trods corona-besværligheder.

»'Zulu Awards' er årets største fest, og selvom den blev afviklet anderledes i år, skulle showet stadig være en fest – både for dem i salen og for seerne hjemme i stuerne, som har stemt på deres favoritter,« lyder det fra Asger Schønheyder, redaktør på showet, der fortsætter:

»Vi har ikke serveret mere alkohol, end vi plejer til 'Zulu Awards', men jeg skal ikke kunne sige, om gæsterne i salen var i ekstra højt festhumør efter et år med nedlukning, eller om nogle havde snydt lidt hjemmefra.«