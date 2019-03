Der er bud om Nikolaj Lie Kaas, og efter et enormt travlt år kan skuespilleren nu mærke, han har nået en grænse.

Da han var færdig med sin seneste film, fik han nemlig en helt fysisk reaktion.

»Jeg var helt ryste-agtig, da jeg var færdig med Kollison. Den var det sidste, jeg har lavet på et år, hvor jeg har været væk hjemmefra,« siger Nikolaj Lie Kaas, da B.T. møder ham på den røde løber til premieren på filmen Dronningen.

I efteråret var han aktuel Journal 64, der blev hans sidste omgang i rollen som Carl Mørck, og hele det seneste år har budt på optagelser i udlandet.

Pludselig kunne Nikolaj Lie Kaas mærke, at han i virkeligheden nok har arbejdet for meget.

»Jeg kunne mærke, jeg var overbebyrdet. Jeg har arbejdet alt for lang tid, og jeg har ikke tænkt på mig selv. Jeg har bare tænkt på at få arbejdet færdigt,« siger skuespilleren.

Derfor har han nu også tænkt sig at tage en lang og velfortjent pause, som ikke umiddelbart har nogen bagkant.

»Nu er jeg i gang med at slappe af. Jeg tænker at holde fri, til Anne (Langkilde, Nikolaj Lie Kaas’ kone, red.) sparker mig ud i noget, eller der er et projekt, der er oplagt at starte op på igen,« forklarer Nikolaj Lie Kaas.

Han fortæller, at han blandt andet har planer om at rejse til varmere himmelstrøg med familien, som også nyder at have ham tilbage.

»De har været glade for at få mig hjem,« siger skuespilleren.

Han fortæller, at det før er sket, at han er blevet tilbudt projekter, han har sagt nej til, fordi timingen ikke var rigtig, og han havde brug for at holde fri.

»Jeg elsker de der pauser, det får hjernen til at stoppe op og tænke over, hvad fanden vil du med dit liv,« fortæller han.

Den 45-årige skuespiller erkender dog også, at han af og til måske kan være lidt for god til at holde fri.

»Jeg er skræmmende god til at holde ferie, jeg skal virkelig tage mig sammen nogen gange og sige: Nu skal der ske noget,« siger Nikolaj Lie Kaas med et smil.

Den danske skuespiller er i år aktuel i den danske dramaserie Forhøret, der også har stjerner som Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen, Lars Mikkelsen og Søren Malling på rollelisten.

Serien har premiere i slutningen af året.