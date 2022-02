»Det er kraftedeme et stort spørgsmål at tage her.«

Sådan lyder det fra en tydeligt berørt Nikolaj Lie Kaas, adspurgt om sine tanker om situationen, der lige nu udspiller sig i Ukraine.

»Jeg tænker mange ting. Jeg tror ikke, vi har set halvdelen endnu,« fortæller den 48-årige skuespiller, som søndag deltog til premieren på Netflix-filmen 'Against The Ice' og fortsætter:

»Jeg tror, der bliver skruet op for varmen – eller måske i virkeligheden ned, hvis vi skal snakke gasmæssigt.«

Kronprins Frederik satte ord på sine tanker om krigen i Ukraine ved gallapremieren til 'Against The Ice'. Foto: Nils Meilvang Vis mere Kronprins Frederik satte ord på sine tanker om krigen i Ukraine ved gallapremieren til 'Against The Ice'. Foto: Nils Meilvang

Nikolaj Lie Kaas tror ikke på, at konflikten nedtrappes lige foreløbigt, men understreger dog, hvor frygteligt, det er, at være vidne til, hvad der foregår.

En anden, der også fik sat ord på den tilspidsede situation på gallapremierens røde løber, er kronprins Frederik, der for første gang udtaler sig om krigen til B.T.

»Det er klart, at det bekymrer det vestlige verden enormt meget. Det bekymrer også min familie og jeg,« fortæller Kronprinsen.

Han understreger, at Kronprinsfamiliens tanker er med folket i Ukraine.

»Vi følger udviklingen. Vores tanker er med det ukrainske folk.«