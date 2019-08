Nikolaj Lie Kaas har fejret sit comeback med manér.

Onsdag aften vandt han Svendprisen for 'årets bedste mandlige skuespiller' for 'Journal 64' foran et menneskefyldt torv i Svendborg, hvor prisen, som bliver afgjort af folkets stemmer, er blevet afviklet siden 2005.

Det var Kaas' fjerde film som Carl Mørck, og en rolle han nu giver videre til sin kollega Ulrich Thomsen.

I foråret meddelte han så, at han ville holde en lang pause fra skuespillet.

Nikolaj Lie Kaas vinder årets Svend for bedste mandlige skuespiller Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Nikolaj Lie Kaas vinder årets Svend for bedste mandlige skuespiller Foto: Jens Nørgaard Larsen

Og nu er han tilbage. Klar til nye roller, og alllerede til efteråret kan man se stjernen i skilsmissedramaet 'Kollision'.

»Den var meget heftig at filme. Det tror jeg giver sig selv, når man ser traileren,« siger han.

Traileren til 'Kollision' viser Nikolaj Lie Kaas og Cecilie Stenspil midt i en skilsmisse, mens deres lille datter er offer i kampen. Nikolaj Lie Kaas ses sjældent oprevet.

»Det fungerer ikke sådan, at jeg græder på kommando.«

»Hvis man ikke går ind i det, kan folk kan se, at man snyder,« siger han.

Nikolaj Lie Kaas er lykkeligt gift med Anne Langkilde, men fortæller, at han kan bruge sin fortids bagage til at finde følelserne frem.

»Man tager nogle ting fra sig selv og bruger dem. Når man går ind i rollen, bruger man sig selv, for at den er troværdig. Men det skal vi ikke komme ind på,« siger han.

»Hvis du går på nettet, opdager du, at jeg har en god bagage,« siger han.

Nikolaj Lie Kaas giver staffetten videre til Ulrich Thomsen som betjenten Carl Mørck. Han ønskede sin kollega held og lykke på scenen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Nikolaj Lie Kaas giver staffetten videre til Ulrich Thomsen som betjenten Carl Mørck. Han ønskede sin kollega held og lykke på scenen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Siden foråret har Nikolaj Lie Kaas forsøgt at slappe af.

»Jeg har brugt min pause på ingenting. Jeg har brugt den på min hobbyer, på ingenting og på at rejse.« siger han.

»Nu er jeg tilbage i form. Helt sikkert,« siger han.

Nikolaj Lie Kaas medvirker også i anden sæson af tv-serien Britannia.

Dar Salim, Nikolaj Lie Kaas og Lars Brygmann var blot få af mange skuespillere i Svendborg. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Dar Salim, Nikolaj Lie Kaas og Lars Brygmann var blot få af mange skuespillere i Svendborg. Foto: Jens Nørgaard Larsen