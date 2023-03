Lyt til artiklen

Musiker Nikolaj Koppel er en stolt far for tiden.

Hans 20-årige datter Emilie Koppel har nemlig onsdag aften premiere på filmen 'Ustyrlig', hvor hun i sin første hovedrolle spiller en anbragt kvinde på den virkelige kvindeanstalt på Sprogø.

»Det er jo en kæmpestor ting, også fordi emnet er så vigtigt, og det at blive kastet hovedkuls ind i så stor en rolle i så stor og vigtig en film, det er en gave for Emilie, helt klart,« lyder det på den røde løber fourd for filmen fra Nikolaj Koppel.

Hos Emilie Koppel er det også en stor forløsning nu endelig at kunne fremvise det periodedrama, der for hende var »en vild og udfordrende oplevelse« at lave.

»Det er en dag, jeg har ventet på i rigtigt lang tid, så jeg er så spændt og så glad. Det føles meget vildt,« fortæller hun inden premierevisningen.

Emilie Koppel til onsdag aftens premiere på filmen 'Ustyrlig', hvor hun er i hovedrollen for første gang.

Men det er altså hverken fra sin musikalske far eller sin mor, der er grafisk designer, Emilie Koppel har fundet sit kald som skuespiller.

Hun er gået sine helt egne veje, fortæller de stolte forældre.

»Det sjove er, at hun har kørt løbet hundrede procent selv. Hun er gået til castings selv, vi har ikke anet en pind om, hvad der foregik. Hun tjekkede ind engang imellem, så kom der en sms, så kom der lige pludselig et telefonopkald, men hun har styret alt selv. Hun har begge ben på jorden og er fuldstændig selvkørende,« lyder det fra Nikolaj Koppel.

Både han og hustruen Sille Kroyer Koppel er dog onsdag mødt op til deres datters filmpremiere, ligesom de også kom til en testvisning forinden.

Så de får stadig lov til at støtte deres datter i hendes karriere.

»Der har i hvert fald været maks opbakning i de weekender, hvor jeg kom hjem fra optagelser og var helt træt. Så var der lige en omgang pasta med kødsovs på bordet og et stort kram, så det er selvfølgelig rigtig dejligt,« siger Emilie Koppel og griner.

De stolte forældre, Nikolaj Koppel og Sille Kroyer Koppel, tog ikke mindst selv billeder af deres datter, da hun trådte frem på den røde løber til fotografering.

For forældrene Koppel, der også har den 25-årige søn Simon, sørger for at holde sig orienterede i deres datters nye verden.

»Hun vil ikke kun være skuespiller, hun vil også være instruktør, så det er både foran og bag kameraet. Det er fint nok, det bestemmer hun selv – hun må være, hvad hun vil,« siger mor Sille Kroyer Koppel.

For Emilie Koppel vil altså hverken være grafisk designer som sin mor, eller gå musikkens vej som sin far.

»Jeg drømmer om at blive ved med at lave projekter, som jeg er synes er fede og spændende. Både foran kameraet som skuespiller, men også bag kameraet som instruktør, så jeg håber på at kunne lave begge dele,« forklarer den unge skuespillerinde.

»Jeg kunne godt overveje at søge ind på Filmskolen på instruktørlinjen. Men jeg er 20 år, så jeg tager det lige stille og roligt og finder ud af det.«

Malte Ebert, der også er kendt som Gulddreng, var sammen med Koppel-familien mødt op for at bakke op om Emilie Koppel, som han kaldte en »familieven«.

