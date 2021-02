Når Viaplay-serien ’Hvad med Monica' senere på året får premiere, bliver det med et kendt navn i hovedrollen.

I hvert fald et kendt efternavn.

Således indtager Filippa Coster-Waldau hovedrollen i den otte episoder lange serie. Og som navnet antyder, ligger skuespillet i den 20-årige kvindes gener.

Hun er nemlig den ældste af Nikolaj Coster-Waldau og Nukâka Coster-Waldaus døtre.

Her Filippa Coster-Waldau sammen med sin mor og søster. Foto: UNGER, ANTHON Vis mere Her Filippa Coster-Waldau sammen med sin mor og søster. Foto: UNGER, ANTHON

Optagelserne til 'Hvad med Monica' er netop gået i gang, og foruden Coster-Waldau-datteren vil også Maja Thiele, Jack Depaiva Pedersen, Hans Christian Lønstrup og Merle Filukka Høeg være at finde på settet.

Serien beskrives som en klassisk coming-of-age-historie og omhandler en uopklaret forbrydelse, som Filippa Coster-Waldaus karakter egenhændigt forsøger at opklare.

Historien bygger på den prisbelønnede podcast ’Det med liv’, som er skrevet af Julie Budtz Sørensen, der ligeledes er hovedforfatter på tv-serien.

’Hvad med Monica’ instrueres af Nils Holst-Jensen og produceres af Nimbus Film, oplyser Nent Group i en pressemeddelelse.

Serien bliver Filippa Coster-Waldaus første store skuespilprojekt.

Hidtil har hun dog ifølge IMDB og Det Danske Filminstitut spillet med i kortfilmen 'The Girl and the Dogs' fra 2014 samt lagt stemme til en karakter i 'Familien Addams' fra 2019.