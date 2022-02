Man kan forestille sig, at det kommer med sin pris – og ofringer – at være gift med en af landets største skuespillere.

Det mærkede Nukâka Coster-Waldau, der som bekendt er gift med Nikolaj Coster-Waldau, for nylig.

Netflix-filmen 'Against The Ice', som udspiller sig i Grønland, havde nemlig premiere i selvsamme land 23. februar. Samme dag, som hun kunne fejre sin 51 års fødselsdag.

»Jeg drillede ham med at sige: 'det er heldigt, du er gift med mig, for jeg kan tåle, at du får al opmærksomheden på min fødselsdag',« fortæller hun til de fremmødte journalister til den danske gallapremiere på filmen, som hendes udkårne har hovedrollen i. Men den ville Nikolaj Coster-Waldau altså ikke have siddende på sig.

»Så tog han røven på mig til selve premieren, hvor han fik hele salen til at synge grønlandsk fødselsdagssang for mig,« fortæller Nukâka Coster-Waldau, som selv er født og opvokset i Grønland.

Hun afslører dog, at hun kvitterede mandens søde gestus med at pege en langemand hans retning.

»Så utaknemmeligt,« siger hun med et grin og fortsætter: »Men jeg blev meget, meget rørt. Det var så fint.«

'Against the Ice' får premiere på Netflix 2. marts og er baseret på bogen 'Farlig tomandsfærd', der skildrer Ejnar Mikkelsens øjenvidneberetning om hans mission for at modbevise amerikanernes krav på det nordøstlige Grønland i selskab med sin unge, uerfarne makker, Iver Iversen.