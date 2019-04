Nikolaj Coster-Waldau er en spøgefugl, men for et par år siden var en joke mod 'Game of Thrones'-bosserne ved at 'Coste' ham dyrt.

Joken var så veludført, at alle cheferne på den populære serie hoppede i med begge ben, og var tæt på at få HBO til at sagsøge den danske skuespiller.

»Der har været meget snak om Jamie Lannisters lange gyldne hår. Da han mistede sin hånd tænkte jeg, at han måske også skulle klippes. Så tænkte jeg ‘jeg lader da bare som om',« siger Coster-Waldau til mediet Digital Spy.

Joken blev udført for fem-seks sæsoner siden, hvor han sendte et gammel billede af sig selv med karsefrisure.

Slap med skrækken

Sammen med billedet sendte han et brev, hvor han forklarede, at han havde overtaget kontrollen over sin karakter, og han ville have, at det blev respekteret. Han hævdede, at hans integritet som skuespiller stod på spil.

Til at starte med hørte han ikke noget fra cheferne, men da han senere skulle til Irland for at hoppe i rollen som Jamie Lannister, modtog han et panikopkald fra en assisterende instruktør.

Han sad i bilen på vej fra lufthavnen, da den assisterende instruktør spurgte, om han havde hår, hvortil spøgefuglen svarede, at den ansvarlige for hår på serien, desperat havde forsøgt at lave en paryk til ham, med de få rester han havde tilbage.

Og da Nikolaj Coster-Waldau så brød illusionen og afslørede, at det hele bare havde været en joke, kunne den assisterende instruktør fortælle, at alle cheferne var hoppet på den, og at det havde været ved at gå helt galt.

HBO havde været så frustreret over Coster-Waldaus brev, at de havde snakket om at sagsøge ham.

Heldigvis nåede joken at blive afsløret, inden det løb helt løbsk, og Nikolaj Coster-Waldaus smukke hårpragt er også med i den kommende og endelige sæson af hit-serien Game of Thrones.

Han er dog ikke den eneste 'Game of Thrones'-skuespiller, der er en spøgefugl. Maisie Williams, der spiller Aria Stark, afslørede at hendes karakter ville dø i afsnit to af den nye sæson, under et interview med Jimmy Fallon.

Men det hele var bare en første april-joke, som var meget veludført.