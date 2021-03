Den danske skuespiller Nikolaj Coster-Waldau formår at smede, mens jernet er varmt.

Efter flere succeser som 'Game of Thrones' og 'Krudttønden', så har Nikolaj Coster-Waldau fået hovedrollen i ny Hollywood-actionthriller.

Filmen kommer til at hedde 'God Is A Bullet' og har blandt andet en Oscar-vinder på rollelisten.

Det skriver det amerikanske medie Deadline.

epa07899116 Danish actor Nikolaj Coster-Waldau speaks on the Green Carpet during the 15th Zurich Film Festival (ZFF) in Zurich, Switzerland, 05 October 2019. The festival runs from 26 September to 06 October 2019. EPA/ENNIO LEANZA Foto: ENNIO LEANZA Vis mere epa07899116 Danish actor Nikolaj Coster-Waldau speaks on the Green Carpet during the 15th Zurich Film Festival (ZFF) in Zurich, Switzerland, 05 October 2019. The festival runs from 26 September to 06 October 2019. EPA/ENNIO LEANZA Foto: ENNIO LEANZA

Den 50-årige skuespiller kommer blandt andet til at spille ved siden af Oscar-vinderen Jamie Foxx og 'Mad Men'-stjernen January Jones.

Coster-Waldau får en af hovedrollerne som politiefterforskeren Bob Hightower, der må se sin kone blive myrdet og datter kidnappet af en satanisk kult.

Filmen bliver instrueret af instruktøren Nick Cassavetes, som står bag filmene 'The Notebook' og 'Alpha Dog'.

»Jeg er spændt på at få filmen i produktion. Det bliver et fantastisk og ultra mørkt værk, der på en eller anden måde er både intenst skræmmende og informationsrig, inspireret af ægte begivenheder med de mest fantastiske skuespiller,« fortæller instruktøren.

Optagelserne til filmen begynder i maj og filmen forventes at få premiere en gang i 2022.

Senest kom det frem, at Coster-Waldau var med filmatiseringen af 'Against the Ice«, der er en historie om danske polarforsker Ejnar Mikkelsen, som får premiere på Netflix i løbet af 2021