Tusindvis af mennesker verden over ser i øjeblikket den danske skuespiller Nikolaj Coster-Waldau, der igen er aktuel i den verdensomspændende succes 'Game of Thrones'.

Men Coster-Waldaus egne børn og kone er ikke blandt publikum.

Det fortæller skuespilleren til Alt.dk.

»Vi ser sjældent noget sammen, hvor jeg er med, eller hvor Nukâka (hans kone, red.) er med. For selvom folk siger 'I er jo vant til det', så er det sgu mærkeligt at se nogen, man kender så intimt, lade som om, de er noget andet. Det er i hvert fald mærkeligt for mig, og det er også mærkeligt for mine børn, så det gør vi ikke,« siger Nikolaj Coster-Waldau.

Skuespillerens egen kone Nukâka Coster-Waldau vil dog alligevel ikke få meget ud af at følge med i 'Game of Thrones' i øjeblikket.

Hun har nemlig stadig de tidligere syv sæsoner af serien til gode, fortæller skuespilleren.

Den ottende og definitivt sidste sæson af 'Game of Thrones' havde sæsonpremiere i Danmark mandag, hvor der også blev afholdt gallapremiere i Imperial i København.

Her deltog Nikolaj Coster-Waldau og satte i den forbindelse også nogle ord på, hvad serien har betydet for ham.

»Det har jo været en fantastisk oplevelse. Det er jo kun noget, man oplever én gang at få lov til at være med i en så absurd populær serie globalt set,« sagde skuespilleren.

Han var heller ikke i tvivl om, hvad han vil savne allermest, nu hvor serien er slut.

»Normalt arbejder jeg jo ikke på det samme i så lang tid, så jeg har fået nogle venskaber og mødt nogle mennesker, som jeg kommer til at savne,« forklarede skuespilleren.

Trods seriens afslutning ligger den danske skuespiller dog ikke på den lade side. Tirsdag fløj han nemlig til Canada, hvor han skal indspille filmen 'The Silencing'.