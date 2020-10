»Det var hårdt og nedværdigende.«

Sådan beskriver Nikolaj Coster-Waldau den kontroversielle voldtægtsscene, som hans 'Game of Thrones'-kollega Emilia Clarke måtte gennemføre i første sæson af den verdensberømte serie.

I scenen bliver karakteren Daenerys Targaryen voldtaget sin nye ægtemand Khal Drogo, der blev spillet af skuespilleren Jason Momoa.

Den brutale voldtægt bliver i serien beskrevet som et ritual for stammefolket The Dothraki, men har modtaget en del kritik i disse tider, hvor der er betydelig fokus på MeToo og sexisme.

Emilia Clarke spillede rollen som Daenerys Targaryan i 'Game of Thrones'. Foto: Tolga AKMEN Vis mere Emilia Clarke spillede rollen som Daenerys Targaryan i 'Game of Thrones'. Foto: Tolga AKMEN

Og nu sætter danske Coster-Waldau altså også nogle ord på voldtægten. Det gør han i et større interview med The Times.

»Det var virkeligt hårdt og nedværdigende for Emilia at spille den scene, fordi hendes karakter går gennem noget frygteligt,« siger han og påpeger samtidig, at scenen er med til at skabe karakteren.

»Hun bliver solgt til en mand, der voldtager hende, men hendes vej gennem det udvikler sig til en lang rejse. Man kan argumentere for, at hun udviklede sig så meget, fordi hun gik gennem noget så forfærdeligt. Det kan være, at det er forklaringen på, hvorfor hun til sidst vælger at brænde alt ned.«

Nikolaj Coster-Waldaus udtalelser kommer få dage efter, at forfatteren George R.R. Martin har rettet kritik mod netop voldtægtsscenen.

I hans bøger var Daenerys og Khal Drogos første seksuelle samvær – i modsætning til serien – nemlig med accept fra begge parter.

»Hvorfor blev bryllupsscenen med den gensidige forførelse ændret til en brutal voldtægt af Emilia Clarke? Vi diskuterede det aldrig. Det gjorde det værre, ikke bedre,« sagde George R.R. Martin til Insider i sidste uge.

Hvad George R.R. Martin dog ikke nævnte i interviewet, var, at Daenerys i bøgerne efterfølgende blev voldtaget gentagende gange af Khal Drogo.

Dette bruger skaberne bag serien også som forklaring på, hvorfor de valgte at ændre scenen på bryllupsnatten til en voldtægt, og til The Times udtaler Nikolaj Coster-Waldau, at han er enig med skaberne om, at scenen i serien er tro over for fortællingen i bøgerne.