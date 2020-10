Den danske verdensstjerne Nikolaj Coster-Waldau giver i et nyt interview indblik i, hvordan han opfattede sine 'Game of Thrones'-kollegers opførsel bag kameraet.

Og det var ikke altid noget, der behagede den danske skuespiller.

Over for The Times beskriver Coster-Waldau, hvordan nogle af skuespillerne havde en tendens til at have høje tanker om sig selv.

Nærmere konkret mener han, at de var divaer frem for holdspillere. I interviewet giver han med parodi eksempler på, hvordan skuespillerne kunne opføre sig.

Nikolaj Coster-Waldau fyldte 50 år tidligere på året. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Nikolaj Coster-Waldau fyldte 50 år tidligere på året. Foto: MARIO ANZUONI

»Åh, det er alt for varmt«, »Jeg klager over den idiot« og »Hvor skal jeg sætte mig?« var noget af det, skuespillerne kunne sige, siger Coster-Waldau i humoristisk tone.

Nikolaj Coster-Waldau giver ikke specifikke navne, men siger, at det var de ældre skuespillere på settet.

Dog var det ikke alle, der ville acceptere skuespillernes adfærd.

Coster-Waldau forklarer videre, at netop afdøde Diana Rigg, der spillede Olenna Tyrell, ikke tolererede en 'diva-opførsel'.

»Hende lagde du dig ikke ud med. Hun havde så meget bid på en sjov måde, og du kan ikke lægge dig ud med nogen, som er klogere eller sjovere end dig,« forklarer den 50-årige dansker om Diana Rigg, der døde sidste måned – 82 år gammel.

Nikolaj Coster-Waldau spillede med i samtlige otte sæsoner af 'Game of Thrones' som Jaime Lannister.

Rollen kastede adskillige nomineringer af sig. I 2018 og 2019 blev han nomineret til en Emmy i kategorien 'Bedste mandlige birolle i en dramaserie'.

Begge år måtte han dog se sig slået af kollegaen Peter Dinklage for rollen som Tyrion Lannister.