TV-serien Game of Thrones blev danske Nikolaj Coster-Waldaus helt store internationale gennembrud i rollen som den søster-elskende, Jamie Lannister.

Men den danske skuespiller udviser i en video fra Vanity Fair, at han stadig har humoren i behold.

I forbindelse med promoveringen af seriens ottende og sidste sæson har han medvirket i en video med det amerikanske magasin.

Her forklarer den 48-årige skuespiller nogle danske udtryk.

Han kommer blandt andet ind på udtryk som 'ses i hegnet', 'hygge' og den lidt nyere 'spurgt'.

Du kan se hele klippet i toppen af artiklen.

Den Emmy-vindende tv-serie Game of Thrones kan streames på HBO Nordic. Fantasy-dramaet blev i sin tid kendt for at være skånsesløs overfor sine hovedroller.

Udover Nikolaj Coster-Waldau medvirker blandt andet danske Pilou Asbæk, Emilia Clarke, Lena Headey, Peter Dinklage, Kit Harington og Sophie Turner i den sidste sæson af det episke drama.