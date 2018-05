I videoen: Nikita Klæstrup er tidligere medlem af Konservativ Ungdom, og blev kritiseret, da hun valgte at lade sig fotografere halvnøgen i M! Se hende forklare beslutningen her.

Nikita Klæstrup har lagt Twitter ned med sit tweet om minister-sex. Men der er ikke tale om egne erfaringer, forsikrer hun.

Det har været noget af et døgn i dansk politik.

Partiet Venstre valgte at stjæle billedet fra oppositionens kampdag, da Både Esben Lunde Larsen og Søren Pind tirsdag annoncerede deres exit fra regeringen.

Det fik de sociale medier til at gløde, og mens politikere, politiske kommentatorer og journalister kæmpede om danskernes opmærksomhed, så var det bloggeren Nikita klæstrup, der blev det helt store samtaleemne med sin iskolde minister-joke.

Søren pind valgte nemlig en spøjs formulering, da han forklarede, hvorfor han trækker sig ud af dansk politik:

»Jeg føler mig tømt«, sagde han til Berlingske Tidende tirsdag.

Det fik Klæstrup til at tweete følgende:

Hendes lumre joke blev blandt andet retweeted af den tidligere chefredaktør og Se & Hør, Henrik Qvortrup, der nu ernærer sig som politisk kommentator, og blev pludselig et tilløbsstykke på Twitter.

Også på Reddit endte Klæstrups joke tirsdag og onsdag med at stjæle en del af opmærksomheden fra statsminister Lars Løkke Rasmussens ministerrokade.

»Ja, det er så åbenbart det tweet, jeg kommer til at blive husket for. Det ved jeg egentlig ikke lige, hvordan jeg har det med«, siger Nikita Klæstrup med et grin.

Personligt er det ikke første gang jeg har hørt en minister sige at han må trække sig fordi han føler sig tømt. — NikitaKlaestrup (@NikitaKlaestrup) May 1, 2018

»Hvorfor skrev jeg det? Jamen hver gang, der sker noget, vil jeg jo så gerne have det til at handle om mig. Det er nok et 'yngste søskende'-kompleks. Nej, spøg til side, jeg har bare samme humor som en dreng i 7. klasse, og elsker en god 'det sagde hun også i går'-joke«, siger hun til BTMX.

Nu går spekulationerne så på, om hun rent faktisk har haft sex med en minister, men det kan Nikita Klæstrup blankt afvise:

»Det har jeg faktisk ikke, og det er ikke umiddelbart noget,som er på min bucket list«, lyder svaret.

Onsdag har Lars Løkke Rasmussen sagt velkommen til tre nye ministre i regeringen, efter Karen Ellemann også valgte at sige stop. Der er tale om Eva Kjer Hansen (V), Jakob Ellemann (V) og Tommy Ahlers.