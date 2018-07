Så er Nikita Klæstrup igen væk fra singlelivet.

Den 23-årige, blogger, model og debattør Nikita Klæstrup har på sin Instagram-profil søndag vist en fyr frem. Og der er dårlige nyheder, hvis man har haft et godt øje til 23-årige Klæstrup - det er en kæreste.

❤️#filter Et opslag delt af Nikita Klæstrup (@nikitaklaestrup) den 2. Jul, 2018 kl. 1.42 PDT

Over for Ekstra Bladet bekræfter Nikita Klæstrup, at fyren på billedet er hendes nye kæreste, men at hun ikke yderligere ønsker at oplyse, hvem han er.

'Den eneste kommentar, jeg har til det, er, at jeg er meget glad,' skriver hun til mediet.

Nikita Klæstrup blev landskendt - og også kendt i udlandet - da hun troppede op i en yderste afslørende kjole til en gallamiddag hos Konservativ Ungdom tilbage i 2015. Siden da han hun gjort sig bemærket som feminist, blandt andet i det tidligere 'Girl Squad' med Ekaterina Krarup Andersen og Louise 'Twerk Queen' Kjølsen. De opløste dog gruppen i starten af 2018.

23-årige Nikita Klæstrup har tidligere dannet par med komiker Lasse Rimmer og model Oliver Bjerrehuus. I 2017 talte hun om, at hun havde fået en kæreste, men valgte at holde ham ude af offentligheden. Om det viser sig at være herren på billedet, må vi vente og se.