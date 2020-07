'Hvornår skal dig og Casper så have børn?'

Det spørgsmål er Nikita Klæstrup blevet stillet et utal af gange. Af familie, kollegaer og medier. Nu vil hun gerne frabede sig at blive spurgt nogensinde igen.

Hun vil nemlig ikke have børn, og hun er uendeligt træt af at skulle høre på folks uforstående holdning hertil, lyder det i et længere skriv begået af den 25-årige kvinde på Instagram.

Her sammenligner hun situationen med det at have hund og tatoveringer.

'Lad os lige forestille os, at jeg hverken havde tatoveringer eller hund. Og jeg så sagde: 'Jeg skal aldrig have en tatovering'. Folk ville nok sige: 'Godt valg. Tatoveringer er permanente, og måske skifter du mening',' skriver hun og fortsætter:

'Hvis jeg sagde, at jeg aldrig skulle have en hund, ville folk nok sige: 'Godt valg. En hund er et kæmpe ansvar, og du kommer til at opgive meget frihed og fleksibilitet for den'.

'Gæt hvad der også er rimelig fucking permanent og et fucking stort ansvar? Børn.'

Medie-personligheden, der i øjeblikket studerer tv- og medietilrettelæggelse på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, har både tatoveringer, en hund. Watson, hedder han, og kæresten, Casper Kofoed.

Og det er fint.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Nikita Klæstrup (@nikitaklaestrup) den 6. Jul, 2020 kl. 2.03 PDT

Derfor, skriver hun, er det også grænseoverskridende at blive bombarderet med budskabet om, at hun bør ønske at få børn - at hendes æggestokke bør vibrere, når hun hører en skrigende baby.

For det er ikke dér, hun er i sit liv.

'Måske skifter jeg en dag mening om børn - we’ll burn that bridge when we get there.'

'Men for nu vil jeg bare gerne have en lille pause fra forestillingen om, at det at blive mor er det største, jeg overhovedet kan stræbe efter,' lyder det afsluttende fra Nikita Klæstrup.