Nikita Klæstrup har problemer med sit udseende.

Den smukke reality-kendis Nikita Klæstrup pryder ofte den røde løber med sin tilsyneladende fejlfri ydre.

Nu er hun dog stødt på et problem, som hun ikke har haft tidligere, og hun ved ikke, hvad hun skal gøre ved det.

Men så er det godt, at hun har 201.000 følgere på Instagram, hvoriblandt hun kan lede efter et godt råd.

'Jeg har brug for hjælp. Min hud har aldrig været så slem som nu. Ikke engang da jeg var teenager, havde jeg så mange urenheder. Det er kommet meget pludseligt. Jeg har ikke haft nogle store livsstilsændringer. Så jeg er virkelig på bar bund. Er der andre, som har prøvet pludselig at få uren hud i en ‘sen’ alder? Hvad har hjulpet jer?,' spørger hun og tilføjer:

'Det her er ikke lagt op for at gøre op med ‘glansbilledet’ på de sociale medier. Jeg fucking elsker mit glansbillede. Jeg er bare helt nede i knoglerne lidt af en selvisk cunt, som nu søger hjælp til at få mit eget problem til at gå væk.'

Den selviske kendis har lagt et billede på sin Instagram, hvor hun viser problemet med sin hud frem, og det har fået det til at strømme ind med kommentarer fra ligesindede og ikke mindst gode råd, så det lader til, at der er håb forude.

Vis dette opslag på Instagram Jeg har brug for hjælp. Min hud har aldrig været så slem som nu. Ikke engang da jeg var teenager, havde jeg så mange urenheder. Det er kommet meget pludseligt. Jeg har ikke haft nogen store livsstilsændringer. Så jeg er virkelig på bar bund. Er der andre, som har prøvet pludselig at få uren hud i en ‘sen’ alder? Hvad har hjulpet jer? PS: det her er ikke lagt op for at gøre op med ‘glansbilledet’ på de sociale medier. Jeg fucking elsker mit glansbillede. Jeg er bare helt nede i knoglerne lidt af en selvisk cunt, som nu søger hjælp til at få mit eget problem til at gå væk Et opslag delt af Nikita Klæstrup (@nikitaklaestrup) den 19. Feb, 2019 kl. 11.30 PST

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.