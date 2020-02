Når der 5. marts er premiere på ‘Den skaldede frisør - The Musical’, er det med Niels Olsen i rollen som direktøren Philip, der har mistet sin kone i en ulykke. Den samme rolle, som Pierce Brosnan spillede i den succesfulde filmudgave, der er instrueret af Susanne Bier.

Dermed får den snart 60-årige skuespiller endelig en slags revanche.

Hidtil har ‘Den skaldede frisør’ nemlig ikke ligefrem været en af de heldigste oplevelser i hans lange karriere.

Ifølge biografien ‘Kan ham den høje ikke lige sætte sig ned’ skulle Niels Olsen nemlig oprindeligt have spillet Philip i filmen, mens Sofie Gråbøl var planlagt til rollen som den kræftramte Ida.

Men på grund af at optagelserne af filmen konstant blev rykket rundt, endte indspilningstidspunktet med at kollidere med Niels Olsens optræden med Ørkenens Sønner.

Han måtte takke nej til rollen.

Sidenhen kom der tilmed penge fra udlandet ind i billedet, og dermed rykkede Susanne Biers succesfilm op i en helt anden liga. Og altså med Pierce Brosnan i rollen som Philip.

Instruktøren var dog ikke helt klar til at slippe Niels Olsen, som trods alt bidrog væsentligt til hendes helt store gennembrud, ‘Den eneste ene’.

Det var jo Pierce Brosnan, for Helvede! Niels Olsen om at skulle spille overfor Bond-stjernen

Han fik derfor tilbudt en lille birolle, som godt nok kun medvirkede i én scene. Men hvilken!

»Jeg var på toppen over at skulle spille sammen med Brosnan,« fortæller han begejstret i biografien og fortsætter:

»Også selvom det kun var en dag på settet. Det var jo Pierce Brosnan, for helvede!« fortæller han begejstret i biografien.

Men det var selvfølgelig for godt til at være sandt.

Pierce Brosnan omgivet af instruktør Susanne Bier og Trine Dyrholm, som spillede den kvindelige hovedrolle i 'Den skaldede frisør'. Foto: GABRIEL BOUYS/AFP Vis mere Pierce Brosnan omgivet af instruktør Susanne Bier og Trine Dyrholm, som spillede den kvindelige hovedrolle i 'Den skaldede frisør'. Foto: GABRIEL BOUYS/AFP

Scenen blev ændret i sidste øjeblik, så den populære danske skuespiller blev endnu mere nervøs over at stå over for Brosnan, end han var i forvejen.

En nervøsitet, som den britiske stjerne dog hurtigt spottede og tog brodden af.

Hvis du ikke kan mindes at have set Niels Olsen i ‘Den skaldede frisør’, er der en god grund til det.

Scenen blev nemlig klippet ud af filmen. Men den, der ler sidst, ler som regel bedst.