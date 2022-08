Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da nyheden om Olivia Newton-Johns død ramte alverdens medier mandag, kom det som et chok for mange Grease-fans.

For stjernens pårørende, som fulgte hendes årelange kamp mod brystkræft på nærmeste hold, var dødsfaldet imidlertid ventet.

Det afslører hendes niece, Totti Goldsmith, i et interview med den australske tv-station 9 Now News.

Her kommer hun også med flere detaljer om stjernes sidste tid.

Olivia Newton-Johns død kom ikke som et chok for familien, afslører hendes niece i et interview med australsk tv. (Arkivfoto) Foto: DANIEL POCKETT Vis mere Olivia Newton-Johns død kom ikke som et chok for familien, afslører hendes niece i et interview med australsk tv. (Arkivfoto) Foto: DANIEL POCKETT

»Det var ikke et chok. Vi vidste, hvor syg hun har været,« siger hun og forklarer, at det ikke kun var kræften, der tog livet af mosteren:

Der stødte andre komplikationer til. Især fordi det ifølge Totti Goldsmith var hårdt for Olivia Newton-John at være indlagt med et meget modtageligt immunsystem.

Skuespiller og sanger Olivia Newton-John blev især kendt for sin rolle som Sandy i musicalfilmen 'Grease' fra slutningen af 70erne, hvor hun spillede overfor John Travolta.

Hun blev født i England, voksede op i Australien, men levede det meste af sit liv i USA. Hun sov ind på sin ranch i det sydlige Californien mandag aften lokal tid.

Olivia Newton-John og manden John Easterling. (Arkivfoto) Foto: GUS RUELAS Vis mere Olivia Newton-John og manden John Easterling. (Arkivfoto) Foto: GUS RUELAS

Niecen afslører, at hendes berømte moster led af talrige infektioner og havde store smerter i sin sidste tid.

»Det gik virkelig tilbage i de sidste fem, seks dage,« fortæller hun.

Siden sin første kræftdiagnose i begyndelsen af 90erne kastede Olivia Newton-John sig helhjertet ind i kræftsagen og arbejdede for at hjælpe andre. Blandt andet gennem sit arbejde for brystkræftshospitalet The Olivia Newton-John Center i den australske delstat Victoria.

I den forbindelse har hun også været fortaler for medicinsk cannabis, men i den sidste tid var det ikke nok til at dulme hendes smerter, understreger niecen.

Blomster på Walk of Fame i Hollywood, da det kom frem, at Olivia Newton-John var død. Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere Blomster på Walk of Fame i Hollywood, da det kom frem, at Olivia Newton-John var død. Foto: ETIENNE LAURENT

»Det hjalp hende virkelig, men senere var det ikke nok. Hun kæmpede virkelig med mange smerter.«

Niecen havde ikke mulighed for at rejse til USA for at tage afsked med sin berømte moster.

I stedet sørgede ægtemanden John for, at niecen fik kontakt til Olivia Newton-John på FaceTime få dage før, hun sov ind.

»Jeg fortalte hende alle de ting, jeg havde behov for. Hun forlod os, men jeg kunne mærke, at hun hørte det.«

Familien har takket ja til et tilbud fra premierministeren i Victoria om at give Olivia Newton-John en statsbegravelse.