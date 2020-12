Det er ikke uvant for Sofie Gråbøl at spille over for de helt store internationale stjerner. Det har hun faktisk gjort fra starten af sin karriere.

Og alt tyder på, at de store stjerner nyder den danske skuespillerindes selskab. I hvert fald har Nicole Kidman delt et opslag på Instagram, hvori hun hylder den 52-årige dansker.

De to skuespillerinders veje krydsede for nylig under indspilningerne til Susanne Biers seneste succes, 'The Undoing'. I miniserien spiller Nicole Kidman den kvindelige hovedrolle Grace, hvis mand en dag forsvinder.

Sofie Gråbøl spiller chefanklager Catherine Stamper, og selv om hun kun er med i tre ud af seriens i alt seks afsnit, har hendes præstation imponeret den australsk-amerikanske Nicole Kidman.

'Havde æren af at arbejde med disse pragtfulde skuespillerinder i 'The Undoing',' skriver hun således på Instagram, hvor hun har delt intet mindre end 10 billeder.

Fem af Sofie Gråbøl, fem den italienske skuespillerinde Matilda De Angelis, som også bliver hyldet af den Oscar-vindende hovedrolleindehaver.

I kommentarsporet stemmer brugerne i: De synes ligeledes, at de to kvinder gør det fremragende i deres biroller. Og alle de rosende ord har fanget et par danske brugeres opmærksomhed.

Eksempelvis skriver én: 'Wow, Sofie Gråbøl. At blive nævnt af Nicole Kidman! Seriøst sejt! Har stor respekt for dig og dit arbejde – det fortjener alt mulig opmærksomhed fra verden.'

Sofie Gråbøl. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sofie Gråbøl. Foto: Mads Claus Rasmussen

Som nævnt er international opmærksomhed ikke en helt ubekendt faktor for Sofie Gråbøl.

Således startede hun sin karriere med en i birolle i 1986-filmen 'Oviri', der havde danske Henning Carlsen som instruktør og manuskriptforfatter samt canadiske Donald Sutherland i hovedrollen.

Efterfølgende har hun blandt andet været med i Lars von Triers 'The House That Jack Build' og haft en mindre rolle i den amerikanske udgave af 'Forbrydelsen' kaldet 'The Killing'.

Netop rollen i den danske udgave af 'Forbrydelsen' er én af Sofie Gråbøls større herhjemme. Sit gennembrud fik hun dog allerede i 1986, da hun indtog rollen som Ester i 'Barndommens gade'.

Derudover har hun været med i 'Mifunes sidste sang' og tv-serien 'Nikolaj og Julie', og så husker alle vel også hendes nærmest ikoniske rolle som Mulle i 'Den eneste ene' af Susanne Bier, som hun jo nu har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med igen.