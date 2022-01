Den amerikanske skuespiller Nicolas Cage skal være far.

Igen.

Den 57-årige Hollywood-stjerne har i forvejen to sønner på 16 og 31 år fra tidligere forhold, men nu kan han altså se frem til at få et spædbarn ind på matriklen igen.

Hans hustru, den 30 år yngre skuespillerinde Shibata, er nemlig gravid.

Nicolas Cage og Riko Shibata på den røde løber i juli 2021. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Nicolas Cage og Riko Shibata på den røde løber i juli 2021. Foto: MARIO ANZUONI

Det skriver People, som har fået den glædelige nyhed bekræftet af parrets talsperson.

Nicolas Cage og 27-årige Shibata mødte hinanden for to år siden i Japan.

De blev gift i februar 2021 under en intim vielse i Las Vegas.

Ægteskabet er Nicolas Cages femte af slagsen.

Han har senest være gift med Erika Koike, som han sagde ja til tilbage i 2019, også i Las Vegas.

Det ægteskab varede dog kun fire dage, før den Oscar-vindende skuespiller søgte om skilsmisse.

Han har tidligere været gift med Patricia Arquette, Lisa Marie Presley og Alice Kim.

Sidstnævnte var det hidtil længste af Nicolas Cages ægteskaber og varede i 12 år.