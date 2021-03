Den excentriske, amerikanske skuespiller Nicolas Cage er blevet gift, og det er ikke første gang.

Tværtimod.

Det var nemlig femte gang, Nicolas Cage gik til alters, da han 16. februar giftede sig med Riko Shibata.

Brylluppet fandt sted på Wynn Hotel i Las Vegas ved en intim vielse, og datoen var nøje udvalgt.

»Datoen var valgt for at ære gommens fars fødselsdag,« fortæller repræsentanter for Nicolas Cage til People, mens Nicolas Cage i samme moment siger det, som så mange nygifte før ham har sagt.

»Det er rigtigt, og vi er meget glade.«

Nicolas Cage er 57 år gammel, mens Riko Shibata kun er 26 år.

Aldersforskellen har dog ikke stoppet kærligheden i at blomstre, siden de to for mere end et år siden mødtes i Japan.

Det vides ikke, om Nicolas Cage har en abonnementsordning til bryllupper i Las Vegas, men syndens by var også rammen for hans seneste bryllup med Erika Koike i 2019.

Ægteskabet varede kun fire dage, før han søgte om skilsmisse.

Tidligere har den Oscar-vindende skuespiller været gift med Patricia Arquette, Lisa Marie Presley og Alice Kim.

Sidstnævnte var det længste af de tre ægteskaber og varede i 12 år. De to er fortsat nære venner, og Alice Kim var også en af bryllupsgæsterne.