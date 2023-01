Lyt til artiklen

Det rører ham ikke rigtigt personligt. Nicolas Bro er blevet kaldt 'fede svin' så mange gange, at han har udviklet et panser mod det.

Men det undrer ham, at han altid skal spille en tyk karakter, og ikke bare kan være en skuespiller, der tilfældigvis også er tyk.

Det fortæller den 50-årige skuespiller til Femina.

Her afslører han, at et manuskript ofte skrives igennem, når han har fået rollen, så hans karakter spiser forskellige steder i filmen.

For hvis publikum ikke ser, hvorfor karakteren er tyk, kan man åbenbart ikke kommunikere rollen til publikum, forklarer han.

»Jeg er ikke så hidsig omkring det. Sådan har det været lige fra starten: 'Nå, nu er det dig, så skriver jeg lige nogle spisescener ind.' Jeg er ikke vred over det, jeg siger det bare. Vi er slet ikke så langt på det område, som vi er på andre.«

Nicolas Bro har altid været tyk, og er både som barn og i sit voksenliv blevet kaldt 'fede svin'. Så han er efterhånden blevet tykhudet.

Men på et principielt plan ærgrer det ham, at tykke stadig diskrimineres.

Han påpeger, at vi er kommet et langt stykke i forhold til at få større repræsentation af etniske minoriteter i film og tv, men at man for eksempel stadig mest hyrer tykke eller handicappede skuespillere, hvis rollen handler om, at karakteren er netop tyk eller handicappet.

»Jeg spiller heller ikke så mange kærlighedsroller, det har bare ikke været oplagt. Man skal være en, som folk kan acceptere har et kærlighedsliv, sådan er det.«