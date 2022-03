Nicolaj Kopernikus kunne næste weekend have drukket champagne med Hollywood, men sådan skulle det ikke gå.

Den 54-årige skuespiller er som bekendt begyndt at instruere film, og i år var hans kortfilm ‘Stenofonen’ tæt på at blive nomineret til en Oscar.

Men det lykkedes ikke at nå igennem det sidste nåleøje, og derfor kommer han til at skulle se showet hjemme fra sofaen i Danmark.

Da B.T. lørdag aften møder Nicolaj Kopernikus til årets uddeling af Bodilprisen og spørger, om han er kommet sig over skuffelsen, lyder det først tøvende:

»Jaaa og nej..Jo, det er jeg«.

Han fortsætter:

»Selvfølgelig er jeg glad på de andres vegne (Danmark har to film med i Oscar-feltet i år, red.) men jeg skal være ærlig og sige - og finere er jeg ikke - jeg havde lige to dage, hvor jeg virkelig var ked af det.«

Det kræver et større lobbyarbejde at blive nomineret til en Oscar, og Nicolaj Kopernikus fortæller, at han op til den endelige afsløring af årets nomineringsfelt havde knoklet i 30-40 dage, for at det skulle lykkedes.

Bodilpriserne 2022 uddeles i Folketeatret i København, lørdag den 19. marts 2022. Foto: Claus Bech Vis mere Bodilpriserne 2022 uddeles i Folketeatret i København, lørdag den 19. marts 2022. Foto: Claus Bech

»Jeg blev jo grebet af det. Man bliver en lille smule psykotisk i den periode, hvor det står på. Men jeg vil sige, at jeg stadig er utrolig glad og stolt over min film og alle folks præstationer både foran og bagved kameraet.«

Nicolaj Kopernikus fortæller videre, at han har fået det råd hurtigst muligt at komme tilbage op på hesten, og derfor er han netop gået i gang med at skrive på sin næste korfilm, som har fået temaet ‘tilgivelse’.

På privatfronten afslørede Nicolaj Kopernikus for nylig, at han og vejr-vært Sara Maria Franch-Mærkedahl er blevet kærester.

Da en anden journalist på den røde løber til Bodilprisen spørger indtil forholdet - og om de har planer om at flytte sammen - svarer Nicolaj Kopernikus kort med et smil, at det fortsat går godt.

»Vi er glade for kærligheden og tager et skridt ad gangen.«