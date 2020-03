Han er bedst kendt som skuespiller, men når han ikke fyrer den af på en scene, arbejder Nicolaj Kopernikus på et helt andet gennembrud.

Den 52-årige skuespiller er nemlig også lidt af en opfinder og lancerede blandt andet for et par år siden et særligt redskab til opsamling af affald i køkkenvasken.

Da han lørdag aften mødte op på den røde løber til uddelingen af årets Bodilpriser på Folketeatret i København, havde han dog ingen nye opfindelser på tegnebrættet.

»Jeg har ikke opfundet noget på det seneste, men jeg går altid og pusler med spændende ting. Jeg kan ikke lade være. Jeg synes, det er hyggeligt. Den eneste ting, jeg har fået ud i livet, er den der bioscraper, som tager køkkenaffald i en køkkenvask. Og den er helt fantastisk,« lød det med et smil.

For tiden er iværksætterprogrammet 'Løvens hule' på DR1 et af de mest sete tv-programmer herhjemme.

Nicolaj Kopernikus kunne godt se sig selv som medvirkende i programmet.

»Hvis jeg havde det rigtige produkt, så var jeg ikke for fin til det. Jeg elsker det program. Nogle af opfindelserne er bedre end andre, men jeg kan godt lide den måde, som de bliver stillet til regnskab for deres opfindelse. Der er nogle parametre, der skal være plads til i forhold til økonomi, distribution og hvad man har forestillet sig – og det gør programmet rigtig fedt.«

Han tilføjer:

Nicolaj Kopernikus på den røde løber. Foto: Philip Davali Vis mere Nicolaj Kopernikus på den røde løber. Foto: Philip Davali

»Jeg har en masse ting i skuffen, som jeg har kigget på og smidt ud. Det er ikke svært at få mange ideer, det er svært at få dem ført ud i livet.«

Nicolaj Kopernikus var med ved Bodilfesten for at præsentere en pris.

Han er den 24. februar aktuel i filmen 'Krudttønden' om terrorangrebet i København i 2015.

Du kan se ham fortælle mere om sit forhold til opfindelser og 'Løvens hule' i videoen øverst.