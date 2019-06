Hver dag under valget tager B.T. dig med bag kulissen for at møde en kendt politiker midt i dennes frokost – for det skal jo også passes.

I dag møder vi Nicolai Wammen, der jo for nylig vikarierede for Mette Frederiksen under valgkampen, men også er politisk ordfører i Socialdemokratiet.

Han har, som de fleste andre politikere i denne tid, ikke brugt mange minutter på sin frokost i dag.

Den blev indtaget på cirka fem minutter på kontoret. Men trods sparsom tid, så kaster han lige et slanketip af sig.

Hvad fik du til frokost?

»Dagens frokost stod på skyr, en banan og en Faxe Kondi Free.«

Hvorfor valgte du at spise det?

»Jeg skal smide nogle kilo, og jeg har derfor sat mig selv på en skyr-kur. Det er bestemt ikke en fest, men det virker.«

Hvad har du lavet i dag?

»Jeg har været til møder om valgkampen og har lavet flere interview. Snart skal jeg hjem til den sidste valgkampsindsats i Aarhus, hvor jeg har nogle helt fantastiske frivillige, som har gjort klar til en masse initiativer, når jeg er tilbage i byen.«

Hvad er din livret?

»Rødspætte med nye kartofler og persillesovs.«

Hvad er din scoreret?

»Nu er jeg helt urimelig godt gift, men min dejlige kone sætter altid stor pris på, når jeg serverer morgenmad på sengen. Det fortjener hun.«